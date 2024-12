Timberwolves poderia envolver Julius Randle em troca

Julius Randle mal chegou e já pode ser enviado em uma troca pelo Minnesota Timberwolves. A princípio, o início de Randle em Minnesota não é positivo, o ala-pivô estava no New York Knicks em um negócio que envolveu o ídolo local, Karl-Anthony Towns, e não conseguiu convencer a torcida.

Sendo assim, o jornalista da Forbes, Evan Sidery, revelou que o Timberwolves pode buscar uma troca para Julius Randle nas próximas semanas.

“Executivos rivais acreditam que o Minnesota Timberwolves irá avaliar o valor de troca de Julius Randle em meio ao início ruim da equipe”, afirmou Sidery. “Com o Wolves acima do luxury tax, o salário de US$33,1 milhões de Randle seria vital em qualquer possível negociação para ajudar a reequilibrar o elenco em torno de Anthony Edwards”.

Publicidade

Rival executives believe the Timberwolves will gauge Julius Randle’s trade value amidst their inconsistent start. With Minnesota over the second apron, Randle’s $33.1 million salary would be critical in any potential deal to help rebalance their roster around Anthony Edwards. pic.twitter.com/CZeBRzmjzQ — Evan Sidery (@esidery) December 24, 2024 Publicidade

De fato, a troca entre Julius Randle e Karl-Anthony Towns foi uma surpresa. Principalmente por parte do Minnesota Timberwolves. Porém, alguns meses após o negócio, parece óbvio que quem levou a melhor foi o New York Knicks, já que Towns vive uma de suas melhores temporadas da carreira. Além disso, a equipe ocupa a terceira posição do Leste.

Publicidade

Por outro lado, a chegada de Julius Randle ao Timberwolves também trouxe Donte DiVincenzo ao time. Contudo, nenhum dos jogadores conseguiu se encaixar na nova franquia. Randle se tornou um problema, já que seu jogo não combina em nada com o de Anthony Edwards, a principal estrela do time. Nesse sentido, DiVincenzo também não se adaptou e, mesmo vindo de sua melhor temporada da carreira, viu seus números despencarem.

Leia mais!

No momento, Randle conta com média de 20,1 pontos. Porém, na temporada passada foram 24,0 e em 2022/23 marcou 25,1. DiVincenzo piorou ainda mais, o jogador era um dos melhores arremessadores da NBA, com 44,3% de eficiência do perímetro e 15,5 pontos. Já por Minnesota, o ala-armador caiu para 36,9% e 9,0.

Publicidade

A falta de encaixe dos dois novos jogadores complicou o Timberwolves e fez a equipe dar passos para trás. Na última temporada, o time terminou como a terceira melhor do Oeste. Mas, neste ano, o time enfrenta um começo difícil e, no momento, aparece apenas na nona posição da tabela. Assim, Minnesota luta por uma vaga no play-in. Por fim, a campanha é de 15 vitórias e 14 derrotas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.