Pelo Knicks, Karl-Anthony Towns brilha contra Timberwolves

A lei do ex não falhou. Pelo New York Knicks, o astro Karl-Anthony Towns brilhou diante de seu antigo time, o Minnesota Timberwolves. Towns somou 32 pontos, 20 rebotes e seis assistências na vitória por 133 a 107 fora de casa na quinta-feira (19).

O jogador, que foi em troca para o Knicks antes do início da temporada, afirmou que ainda torce pelo Timberwolves.

“Sou um grande fã do time, então eu assisto aos jogos quando tenho a chance”, disse Towns. “Eles (os jogadores) continuam sendo meus irmãos, ainda são meus amigos. Mas não é por causa da troca que vou deixar de gostar deles. A amizade sempre estará lá”.

Primeira escolha do Draft de 2015 pelo Timberwolves, Karl-Anthony Towns já havia enfrentado sua equipe pelo Knicks em 2024/25. No entanto, foi a primeira vez que o fez em Minnesota.

“Não estou acostumado a chegar em Minnesota e ficar em um hotel”, afirmou. “Mas não sei, isso nunca aconteceu desde que vim após o Draft. Claro que sinto falta da cidade, mas é bom lembrar que foram nove anos. É muito tempo para um lugar que chamei de casa”.

Towns nasceu e cresceu na região de Nova York. Apesar de vários rumores ao longo dos anos, ele seguiu jogando pelo Timberwolves e apenas em setembro deste ano foi em troca para o Knicks.

Antes de o jogo começar, no entanto, Towns recebeu aplausos e uma homenagem por parte do Timberwolves.

The @Timberwolves gave @KarlTowns a warm welcome in his first game back in Minnesota 🙌 pic.twitter.com/0Q7HeZGj0V — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2024

“Já passei por muita coisa, especialmente com a camisa do Timberwolves”, disse Towns. “Estou tentando aproveitar os grandes momentos que não voltam. Então, eu apenas quero olhar para a vida e entender que o copo está metade cheio. Sou grato pela chance de voltar para a casa, ter tantos grandes momentos e poder jogar aqui com os caras que joguei junto”, concluiu.

Towns é o primeiro pivô a conseguir, pelo menos, 30 pontos, 15 rebotes, cinco cestas de três e cinco assistências em um jogo da NBA. Apesar de todo o carinho por sua antiga equipe, ele ajudou seu novo time errando apenas dois dos 12 arremessos que tentou. Por outro lado, Julius Randle e Donte DiVincenzo, que saíram do Knicks na troca, produziram 24 e 15 pontos, respectivamente.

Após a vitória sobre o Timberwolves, o Knicks segue em terceiro no Leste, com 17 vitórias em 27 jogos.

