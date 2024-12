Cooper Flagg ou Playoffs: Uma troca para cada time da NBA

Para um time da NBA, no meio de dezembro, uma troca pode reforçar sua ambição nos playoffs ou abrir suas opções para o próximo Draft. Apesar de não ser uma regra, muitas vezes uma equipe dá um salto de qualidade após a trade deadline. Em 2022/23, por exemplo, o Los Angeles Lakers foi às finais do Oeste. Já na última temporada, o Dallas Mavericks disputou a decisão da liga com o Boston Celtics.

O que os dois times possuem em comum?

Bem, para começar, não eram candidatos a nada até então. As mudanças foram cruciais para o tal salto. E a situação é a mesma em 2024/25 para várias equipes. O próprio Denver Nuggets, campeão há pouco tempo, não briga, na teoria, pelo título da atual campanha.

Pensando nisso, o Jumper Brasil criou uma troca para cada time da NBA, pensando em playoffs ou no Draft (Copa Cooper Flagg). Confira!

Atlanta Hawks

Ficou claro que o Hawks melhorou a partir do momento em que Trae Young deixou de ser o foco do ataque e passou a distribuir (ainda) mais a bola. Além disso, De’Andre Hunter, Jalen Johnson e Dyson Daniels só cresceram de produção. Como resultado, Atlanta deixou de ser um time muito ruim e sem perspectivas e tornou-se um que busca os playoffs da NBA.

Mas como melhorar ainda mais?

Aí está o ponto: o Hawks é um time que precisa de uma troca para brigar, de fato, pelos playoffs da NBA. Neste caso, com um pivô espaçando a quadra, já ajudaria muito. Então, seria simples: Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, por Clint Capela. Salários batem, funciona para Young, enquanto Atlanta poderia seguir na luta pela classificação direta.

Boston Celtics

Campeão na última temporada, o Celtics precisa de uma negociação pontual. Na verdade, “precisa”. Isso porque o time já vai aos playoffs da NBA de qualquer forma, mas uma troca poderia potencializar tudo isso.

Cam Reddish, hoje, pode não parecer reforço. Mas por ele ter um bom aproveitamento no arremesso de três e ser ótimo defensor, já ajudaria. Seria por Sam Hauser, um especialista em três pontos, algo que o Los Angeles Lakers adoraria receber.

Apesar de Hauser não ser um defensor ruim, Reddish é superior no quesito.

Um ajudaria ao outro e, apesar de rivais, estão em conferências diferentes. No entanto, só pode acontecer depois do dia 19 de janeiro, quando Hauser completa seis meses de sua extensão.

Brooklyn Nets

O Nets está bem, mas precisa “piorar” seu elenco para brigar pela Copa Cooper Flagg. Então, seria bem simples. Com o Denver Nuggets, o time mandaria Ziaire Williams e Day’Ron Sharpe por Zeke Nnaji e Vlatko Cancar. Assim, o Nuggets ganharia profundidade em sua rotação, enquanto Brooklyn levaria, ainda, duas escolhas de segunda rodada.

Vale lembrar que o Nets trocou Dennis Schroder para o Golden State Warriors pensando nisso.

Charlotte Hornets

Assim como o Nets, o Hornets quer deixar seu elenco mais fraco. Portanto, após uma troca com o Houston Rockets, o time abriria espaço de US$28.2 milhões para a próxima temporada e pensar nos playoffs no futuro.

Neste caso, o Rockets mandaria Steven Adams, Jeff Green e Jae’Sean Tate por Miles Bridges. Claro, Houston teria de enviar uma escolha de Draft (pelo menos) para ter um ala capaz de pontuar em vários níveis.

Houston, que está em segundo no Oeste, precisa de uma negociação por alguém um pouco mais experiente para brigar seriamente.

Chicago Bulls

O Bulls quer reformular o elenco e deixar mais jovem. Mas para fazer isso, é preciso ter uma troca que tenha opções para o futuro. Neste caso, mandar Nikola Vucevic e Jevon Carter ao Memphis Grizzlies por Jake LaRavia, Vince Williams e Marcus Smart.

Sim, Smart não é jovem, mas poderia ir para um terceiro time na negociação. Ou, até mesmo, aguardar até a próxima offseason para utilizar o talento defensivo para atrair algum time que queira ir aos playoffs da NBA após a troca.

Cleveland Cavaliers

Vamos pensar de forma simples. O Cavs tem a melhor campanha de 2024/25 da NBA, melhor eficiência ofensiva e a nona defensiva e soma 23 vitórias em 27 jogos. Ou seja, não precisa de tanto assim, né?

Então, é pensar no que pode funcionar nos playoffs. Lembrando dos últimos anos, Jarrett Allen não chegou em suas melhores condições físicas. Que tal um “tampão” para ele?

Neste caso, mandar Georges Niang, Craig Porter e Tristan Thompson, além da primeira escolha de 2031 por Robert Williams, do Portland Trail Blazers, seria uma ideia. Primeiro, porque o Blazers não vai brigar por nada em 2024/25 ou 2025/26. Então, dá para absorver os contratos de Niang e Porter. Depois, tem Thompson, expirante.

Para o Cavs, vale ter um pivô do nível de Williams abrindo mão de Niang, que faz parte da rotação. Mas isso só acontece porque Max Strus, provável titular, ainda não estreou na temporada.

Dallas Mavericks

Ao ver o Mavs nas finais de 2023/24 deu para entender que a fase de trade deadline faz a diferença. Mas o que melhorar em um time que vai brigar nos playoffs? Bem, aí é pensar na parte física de alguns jogadores.

Com PJ Washington em quadra, o Mavericks venceu 16 dos 20 jogos. Ou seja, são 80% de aproveitamento quando o ala-pivô está disponível. Sem ele, uma vitória em seis partidas. O Mavs precisa de jogadores atléticos como Washington. Então, a ideia seria até simples.

Que tal Maxi Kleber e Dante Exum por Dorian Finney-Smith (e uma escolha de primeira rodada de 2025)? O Nets quer o tank, enquanto o Mavs quer a volta de Finney-Smith. Já foram parceiros em outra troca recente (por Kyrie Irving), então o time do Brooklyn pode aceitar.

Denver Nuggets

Assim como em outras opções de troca acima, aqui é pensando no que os rumores da NBA indicaram recentemente. Então, Zach LaVine para o Nuggets por Michael Porter e Zeke Nnaji funciona para o Chicago Bulls.

Primeiro, porque Porter (26 anos) e Nnaji (23) são mais jovens que LaVine (29). Algumas das metas do Bulls são deixar o time mais novo e pensar no Draft da NBA.

Depois, Chicago tem que ficar com uma das dez piores campanhas para manter sua escolha. Caso contrário, a pick vai para o San Antonio Spurs. Então, o Bulls tem de piorar seu elenco. Com urgência.

LaVine é um defensor subestimado, especialmente na marcação do homem da bola. Além disso, é um cestinha. Denver precisa muito de alguém com capacidade para converter os arremessos que Nikola Jokic e Russell Westbrook criam. É uma ótima opção.

Golden State Warriors

É para brigar por título? Então, o Warriors tem de fazer troca para que o time tenha condições reais de brigar nos playoffs da NBA. Neste caso, a equipe já começou a fazer isso ao negociar por Dennis Schroder. Mas é preciso fazer mais.

Jimmy Butler está disponível e gostaria de jogar em San Francisco. O Miami Heat aceitaria jogadores para pensar em seu presente. Não seria Neste caso, Warriors mandaria Andrew Wiggins, Kevon Looney, Gary Payton II e Kyle Anderson por Kevin Love e Butler. Uma escolha de primeira rodada deve pagar, pois o astro não vai aceitar seguir com o atual contrato e deixar Miami.

Melhor receber isso do que perder de graça em junho.

Houston Rockets

Assim como o Warriors, Jimmy Butler tem interesse em jogar pelo Rockets. Então, é uma troca similar. Aqui, Houston mandaria os expirantes de Jeff Green, Jae’Sean Tate e Steven Adams, além de Dillon Brooks. Por outro lado, o time de Miami, ainda pensando em playoffs, enviaria Kevin Love, Alec Burks e Butler, mais escolhas de Draft de primeira e segunda rodada.

O Rockets já deu um salto, então seria o caso de ampliar isso e brigar pelo título do Oeste. Com Butler, Houston pode pensar nisso.

Indiana Pacers

O Pacers vinha com dez vitórias e 15 derrotas, mas venceu as últimas duas e, hoje, está na zona do play-in. Mas Indiana não quer, na teoria, brigar por algo menor que conseguiu na última temporada. Vale lembrar que o time caiu na final do Leste nos playoffs da NBA de 2023/24 e uma troca poderia repetir o ano.

Mas como fazer isso?

Basta abrir mão de dois jogadores e outros dois que estão fora por lesão pelo resto da temporada. Então, mandaria Obi Toppin, Aaron Nesmith, Isaiah Jackson e James Wiseman para o New Orleans Pelicans por Brandon Ingram. Uma escolha de primeira rodada deve completar a troca, pois o Pelicans sabe que o jogador potencialmente sairia como agente livre na próxima offseason.

Los Angeles Clippers

O Clippers precisa pontuar, certo? Tem ótima defesa, mas é apenas o 21° em eficiência ofensiva. Ou seja, com uma troca por um cestinha, o time pode brigar nos playoffs.

E vamos naquele que está desesperado para piorar seu elenco, o Brooklyn Nets.

Bastaria mandar os expirantes de PJ Tucker e Bones Hyland, além do contrato de Derrick Jones por Cam Johnson. Neste caso, o Clippers teria de enviar a escolha do Draft de 2030. Embora seja uma troca difícil de acontecer, não é impossível.

Los Angeles Lakers

O Lakers quer um pivô, mas amaria receber reforço para a armação. Então, mandaria ao Chicago Bulls: Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt e os expirantes de Jalen Hood-Schifino e Christian Wood por Nikola Vucevic e Ayo Dosunmu. Enviaria, ainda, as picks de 2029 e 2031.

Vincent tem contrato de dois anos. Ou seja, ao fim de 2025/26 já estaria livre. Seria o maior dos problemas, por US$11 milhões. Vanderbilt está com 25 anos e ajudaria imediatamente.

Vucevic resolveria o problema de Anthony Davis, enquanto Dosunmu ajudaria na armação.

Mas a troca pode ter uma variação. Ao invés de Dosunmu, Lonzo Ball. Aí, Los Angeles mandaria, também, D’Angelo Russell, com expirante de US$18.6 milhões.

Memphis Grizzlies

Sem ter total confiança em Zach Edey, o Grizzlies receberia um jogador experiente para o setor, além de um especialista em defesa. Então, em troca com o Toronto Raptors, Memphis brigaria nos playoffs.

Marcus Smart e John Konchar iriam para o Raptors, enquanto Bruce Brown e Kelly Olynyk sairiam para o Grizzlies. Memphis ainda mandaria uma escolha de primeira rodada de 2025.

Miami Heat

Todo mundo sabe que o Heat não quer uma troca por jogadores jovens, pois pretende brigar por algo em 2024/25. Neste caso, mandaria Jimmy Butler e Kevin Love ao Denver Nuggets por Michael Porter, Zeke Nnaji e Dario Saric.

Porter pode ser um cestinha em outro time que não seja o Nuggets, então o Heat poderia ser o alvo de uma troca.

Milwaukee Bucks

O campeão da Copa NBA poderia mandar Pat Connaughton e Delon Wright ao Portland Trail Blazers por Dalano Banton e Matisse Thybulle. Enquanto um ajuda no ataque (Banton), o outro colabora defensivamente.

Para um time que briga pelos playoffs, a parte física de Thybulle ajudaria muito.

Minnesota Timberwolves

Enquanto o Timberwolves precisa de mais opções ofensivas, Donte DiVincenzo não vem ajudando. Então, seria o caso de enviar DiVincenzo ao Charlotte Hornets por Vasilije Micic e Tre Mann. Dois armadores, com funções diferentes e que ajudam pontuando e organizando o time após uma troca.

New Orleans Pelicans

Bem, o Pelicans tem as peças que ajudaria em qualquer tipo de troca para pensar no Draft da NBA. Já está em último no Oeste, então uma reviravolta seria quase impossível. Afinal, apenas para entrar na zona de play-in, teria de vencer os próximos 21 jogos consecutivos. Assim, teria 54.2% de aproveitamento, superando o décimo, o Los Angeles Lakers, que tem 53.8%.

Ou seja, esqueça.

Então, vamos para uma troca com outro time da NBA que queira ir aos playoffs, que já ajuda nisso.

Neste caso, o Atlanta Hawks mandaria Clint Capela e Bogdan Bogdanovic por Brandon Ingram e Javonte Green. O Hawks poderia, finalmente, usar Larry Nance Jr como um pivô reserva para Onyeka Okongwu. Enquanto isso, o calouro Zaccharie Risacher iria para o banco.

New York Knicks

A troca aqui seria por um pivô para ser reserva de Karl-Anthony Towns, além de um ala-pivô, enquanto o time de Nova York receberia um cestinha vindo do banco. Seria Mitchell Robinson e Pacome Dadiet por Robert Williams, Dalano Banton e Jabari Walker.

O Knicks ficaria com um banco mais forte, podendo ter opções para que o técnico Tom Thibodeau não estoure seus titulares. Por outro lado, o Portland Trail Blazers levaria escolha de 2031.

Oklahoma City Thunder

Às vezes, parece que o Thunder precisa de outro organizador ofensivo. A final da Copa NBA mostrou isso, apesar de não ser algo que aconteça o tempo todo. Shai Gilgeous-Alexander é um dos melhores cestinhas da liga, mas não é esse cara que busca o passe antes.

Então, seria algo pontual até que Nikola Topic esteja saudável para a próxima temporada. Neste caso, uma troca com o Philadelphia 76ers por Kyle Lowry, atuando até 15 minutos por noite, ajudaria muito. Lowry ainda é bom defensor. O Sixers receberia o pivô Jaylin Williams.

Orlando Magic

Esta troca só pode ser feita após o dia 2 de janeiro, mas o time da Flórida poderia aguardar. Seria Jonathan Isaac e Gary Harris, além de uma escolha de primeira rodada por Brandon Ingram.

Funciona para os dois lados, enquanto o Magic receberia um ala com capacidade de pontuar e criar, podendo jogar como ala-armador ao lado de Franz Wagner e Paolo Banchero. Saudável, seria um time muito forte.

Por outro lado, o New Orleans Pelicans não ficaria sem nada nas mãos, já que Ingram pode (deve) sair de graça caso siga na equipe após a trade deadline.

Philadelphia 76ers

Joel Embiid não consegue ficar saudável, enquanto Andre Drummond não oferece nada além de rebotes. Defensor ruim e não consegue pontuar. Então, em uma troca com o Charlotte Hornets, o Sixers receberia Vasilije Micic e Nick Richards por KJ Martin e Drummond.

Vamos ser sinceros aqui, né? Martin não tinha valor algum até recentemente. Mesmo assim, é inconstante. Depois, com a lesão do calouro Jared McCain, Micic seria muito útil vindo do banco.

Phoenix Suns

O Suns carece de pontuação quando Kevin Durant e Bradley Beal não jogam. Com Durant, Phoenix tem 13 vitórias em 15 jogos. Sem ele, venceu uma em dez. Então, uma troca por Dalano Baton por Monte Morris, que fica “mofando no banco”, ajudaria muito. Isso porque Banton, com 2,06 metros, pode até atuar ao lado de Tyus Jones.

Para ter uma ideia da capacidade ofensiva de Banton, ele faz 21.2 pontos e 5.7 assistências por 36 minutos, com 36.5% de aproveitamento de três. Ou seja, ajudaria muito mais que Morris hoje.

Portland Trail Blazers

O Blazers não quer nada com a atual temporada. Então, em uma troca com o Atlanta Hawks, o time receberia dois expirantes interessantes. Neste caso, seria a negociação de Deandre Ayton, Dalano Banton e Jabari Walker para Atlanta, enquanto Clint Capela, Larry Nance Jr e Cody Zeller iriam para Portland.

O Hawks teria duas das primeiras escolhas do Draft de 2018 (Trae Young e Ayton), receberia um reserva para Young (Banton) e um ala-pivô com capacidade para ter minutos (Walker). Por outro lado, o Blazers poderia abrir US$33.4 milhões para a próxima temporada.

Sacramento Kings

Um dos principais rumores recentes é sobre a eventual chegada de um pivô no Sacramento Kings. Então, em uma troca por Jonas Valanciunas, o time californiano daria a Domantas Sabonis a chance de jogar onde prefere. Mas mais que isso, Valanciunas ajudaria nos rebotes, algo que Sacramento vem sofrendo muito na temporada.

O Kings enviaria Kevin Huerter ao Wizards, enquanto Johnny Davis e Valanciunas chegariam a Sacramento.

Apesar de Huerter ser um bom jogador, além de um atrativo no mercado da NBA, uma troca faria bem a ele. O ala-armador faz uma temporada terrível pelo Kings.

San Antonio Spurs

Zion Williamson para o Spurs. Por que não? Claro, ele não está saudável no momento, mas imagine ele ao lado de Victor Wembanyama, Devin Vassell, Stephon Castle e Chris Paul…

Então, seria: Zach Collins, Tre Jones e Jeremy Sochan para o Pelicans, além de uma escolha de Draft (via Atlanta Hawks de 2025) por Williamson. Os salários batem, o Pelicans deixaria de ter uma dor de cabeça e receberia um jogador em pura evolução (Sochan).

Toronto Raptors

Troca que poderia ajudar ao time canadense a seguir na Copa Cooper Flagg, enquanto o Houston Rockets brigaria nos playoffs da NBA. O Raptors mandaria Bruce Brown ao Rockets por Steven Adams e Jeff Green.

Brown é um ótimo defensor e tem capacidade para o arremesso de três. Já acertou 40% do perímetro, apesar de ter feito apenas 31.7% na última temporada. Mas o ponto é que isso faria o Rockets ter mais uma ótima opção marcar múltiplas posições e o Raptors receberia dois expirantes.

Utah Jazz

Pode funcionar uma negociação com o Denver Nuggets. Aqui, o time enviaria John Collins, Jordan Clarkson, Johnny Juzang por Michael Porter e Zeke Nnaji. O Jazz leva um ala que pode ajudar no futuro, enquanto Nuggets ganha dois jogadores com capacidade na pontuação. Collins faz a melhor temporada desde 2019/20 na NBA, o que facilita qualquer troca.

Washington Wizards

Por fim, uma troca que realmente pode acontecer na NBA. Após muitos rumores apontando a negociação, o Wizards mandaria Jonas Valanciunas ao Los Angeles Lakers por Jarred Vanderbilt. Pode ser simples assim, mas o fato é que Washington ganharia mais um ala capaz de defender várias posições e o Lakers resolveria seu problema no garrafão.

