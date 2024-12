ESPN lista jogadores para ficarmos de olho até o prazo final de trocas da NBA

Os rumores de negociações cercam as últimas semanas na temporada regular. Além de nomes já tradicionais, as especulações envolvem também grandes estrelas em busca de mudanças. Desse modo, de olho no prazo final de trocas da NBA, a ESPN listou os jogadores para ficarmos de olho.

Como é tradicional, a lista da ESPN de jogadores mais prováveis para trocas da NBA é dividida em dois times. A inspiração, aliás, é nas seleções de fim de temporada. Ou seja, o primeiro e segundo times ideais para negociações.

As seleções, desse modo, são formadas conforme o destaque do jogador. Jimmy Butler, por exemplo, faz parte do primeiro time. D’Angelo Russell, por sua vez, aparece na segunda equipe.

Diante disso, confira a lista da ESPN de jogadores para ficarmos de olho até o prazo final de trocas da NBA:

Primeiro time

O primeiro time é encabeçado por Jimmy Butler. Apesar de líder do Miami Heat, o astro deve recusar sua opção contratual para 2024/25 e testar a agência livre, em busca de uma extensão no valor de US$113 milhões. A franquia da Flórida, porém, não deve perder seu principal jogador de graça.

Por conta disso, os rumores em relação ao atleta têm crescido. Os principais interessados, até o momento, são Houston Rockets e Golden State Warriors.

O backourt é do time é completo por Zach Lavine. Desde a temporada passada, o jogador está no mercado, devido ao processo de reconstrução que o Chicago Bulls deseja iniciar. Entretanto, os três anos de contrato no valor de US$215 milhões, bem como seu histórico de lesões, geram desconfiança.

Ainda assim, as médias 21.7 pontos, 4.4 rebotes e 4.2 assistências têm agradado parte da NBA. Desse modo, o ala-armador não é descartado como uma das trocas da atual temporada.

Na ala, o escolhido pela ESPN foi Brandon Ingram. Em um New Orleans Pelicans afetado por lesões, o contrato expirante do jogador surge como incentivo para uma troca até fevereiro. Como Lavine, porém, o histórico de lesões pode atrapalhar qualquer negociações.

Ainda assim, o San Antonio Spurs, que conta com espaço no teto e deseja reforçar o núcleo com Victor Wembanyama, surge como um provável destino.

Também do Pelicans, a ESPN escolheu Zion Williamson. Desde que chegou à liga, o astro está cercado de altas expectativas e sempre mostra potencial quando está em quadra. O problema, entretanto, é que ele está sempre lesionado, o que aumenta as chances de New Orleans buscar uma troca.

No entanto, recentemente, Shams Charania, da ESPN, noticiou que a franquia deseja mantê-lo. Desse modo, é praticamente certo que ele não seja negociado durante a atual temporada.

Por fim, Jonas Valanciunas fecha o primeiro time. Na última agência livre, o pivô assinou um contrato com o Washington Wizards. Porém, o propósito da franquia ficou claro de início: negociar o pivô até o prazo de trocas para acumular escolhas de Draft.

Desse modo, diversos times aparecem como interessados no pivô. O principal deles, e mais antigo, é o Los Angeles Lakers, que deve realizar uma oferta em breve.

Segundo time

Com menos talento, o segundo time começa com D’Angelo Russell. Diante de altos e baixos no Los Angeles Lakers, o armador enfim deve ser negociado para outra franquia. Embora nenhuma equipe tenha demonstrado interesse, é certo que o Lakers deve usá-lo em pacotes de troca.

O segundo armador da lista é Collin Sexton. O jogador do Utah Jazz tem mais dois anos de contrato, sendo US$18.4 milhões esta temporada e US$19.2 milhões para a próxima. Embora seja um dos nomes mais consistentes do elenco, ele deve ser trocado para a franquia seguir com o acúmulo de escolhas de Draft para a sua reconstrução.

Já na ala a ESPN elencou Jerami Grant para o segundo time. Desde que está no Portland Trail Blazers, o jogador vem sendo vinculado aos rumores de trocas, chamando a atenção de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks e Miami Heat. Entretanto, o contrato de US$160 milhões por mais quatro temporadas torna a troca um desafio.

Como ala-pivô, por sua vez, o escolhido foi Bobby Portis. Ainda que um veterano de valor no Milwaukee Bucks, sua opção contratual de US$13.4 milhões para 2025/26 por forçar uma troca. Isso porque, a franquia tem 80% da sua folha comprometida com Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Khris Middleton e Brook Lopez. Desse modo, ele pode ser usado para liberar espaço no teto de salários.

Por fim, Mitchell Robinson é o pivô do segundo time. Por conta da sua lesão que o tirou do início da temporada, o New York Knicks pode negociar o jogador para se desfazer de seu contrato de US$12.9 milhões no próximo ano. Principalmente, considerando as limitações da franquia, em razão do quinteto estrelado.

