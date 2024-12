Stephen Curry reage à chegada de Dennis Schroder no Warriors

A chegada de Dennis Schroder ao Golden State Warriors rendeu elogios de Stephen Curry, principal astro da franquia. A princípio, o armador alemão chega do Brooklyn Nets após ótimas atuações na temporada. Dessa forma, o ídolo não poupou palavras para enaltecer seu mais novo colega de equipe e destacou sua capacidade ofensiva e esforço na defesa.

“Ele [Schroder] é um competidor. Pode criar, pontuar, comandar o ataque, um time inteiro. Estou animado para vê-lo se encaixar. É um cara com quem eu posso jogar no backcourt, que pode assumir muitas responsabilidades como armador quando eu estiver fora da quadra”, disse Curry. “Nos dá mais um jogador que pode atacar a defesa, e do outro lado, ele adora competir e se dedica na defesa também. Então, deve ser uma transição tranquila. Vamos ver como vai ser”.

Mas não foi só Stephen Curry que ficou feliz com a chegada de Schroder ao Warriors. O técnico Steve Kerr também comentou sobre o armador. Primeiramente, Kerr revelou uma conversa com o reforço e brincou que já foi derrotado pelo armador em três continentes diferentes.

”Estou empolgado. Eu falei ao Dennis [Schroder] hoje que ele já me venceu em três continentes diferentes,” disse Kerr. “Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Mas, sabe, nos playoffs de 2022, achei que ele foi brilhante contra nós com o Los Angeles Lakers. Assistindo a ele na FIBA nos últimos dois verões. Nas Filipinas e depois jogamos contra em Londres em uma partida de exibição.

Em seguida, o treinador do Warriors destacou as principais características de Dennis Schroder e explicou como o armador deve se encaixar no esquema da franquia.

“É um jogador de decisão, um competidor, especialista em pick-and-roll, jogador de duas vias”, afirmou Kerr. “Essa foi uma decisão que sentimos fazer total sentido, então ele preencherá o papel que (De’Anthony Melton) desempenhava para nós, podendo jogar com ou sem a bola. Excelente defensor, envergadura longa, é um cara de roubos de bola, força turnovers, ritmo, tudo o que precisamos, sentimos que ele pode fornecer”.

Por fim, fechando a sequência de elogios, Draymond Green elogiou a postura de Schroder. Além disso, o camisa 23 também revelou estar ansioso para ser colega de equipe do alemão.

“Eu amo a postura com a qual ele se comporta. Ele age como se pertencesse a qualquer ambiente, a qualquer momento. Eu respeito pessoas assim”, declarou Green. “Estou ansioso para ser seu companheiro de equipe e conhecê-lo melhor. Mas eu sei quem ele é e o que ele representa, e isso é o que importa”.

