Steve Kerr se assusta com derrota do Warriors: “Nunca vi um jogo assim”

Steve Kerr encarou um “jogo único” com o Golden State Warriors nesse domingo. Afinal, mesmo depois de uma de suas melhores apresentações ofensivas, o time teve uma derrota dura em casa. A equipe anotou 133 pontos – segunda maior marca da temporada –, converteu metade dos seus arremessos de três pontos e deu quase quatro assistências por turnover. O Dallas Mavericks, ainda assim, terminou a noite com a vitória.

“Nós cedemos 46 pontos no primeiro quarto. E, depois, não conseguimos ficar à frente nunca. Aliás, eu acho que nunca vi um box score assim antes. Nunca fiz parte de um jogo assim. Acertamos 27 arremessos de três pontos com 50% de aproveitamento e distribuímos 39 passes decisivos para só dez erros de ataque. E, mesmo assim, eu senti que nunca estivemos no controle”, avaliou o veterano, um pouco perplexo.

O azar de Kerr é que, em síntese, o Mavericks também teve uma atuação ofensiva bem fora de comum. Os texanos marcaram 143 pontos, enquanto acertaram quase 60% de seus arremessos de quadra. Foram 21 cestas de 41 tentativas de longa distância, além disso. Não por acaso, as 48 conversões de três pontos combinadas pelos times são um novo recorde da NBA.

“A gente conseguiu cortar a diferença para cinco pontos em alguns instantes. Os nossos jogadores lutaram, mas nunca estivemos no comando. Há uns dez anos, por exemplo, um desempenho desse tipo renderia uma vitória por uns 20 pontos de vantagem. Mas isso é a NBA moderna. Estamos em um mundo diferente e, por isso, o basquete mudou”, resumiu o treinador.

Problema

Em sua segunda visita ao Warriors, o ídolo Klay Thompson teve o seu melhor jogo pelo Mavericks. Foram 29 pontos, com sete cestas de longa distância. Mas o destaque dos texanos foi, sem surpresa, Luka Doncic. O esloveno registrou mais um triplo-duplo na carreira: 45 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Kerr admitiu que não teve respostas para a noite inspirada do ala-armador.

“O problema da nossa defesa hoje teve nome: Luka. Preciso dar crédito a esse menino, pois ele foi incrível. Dallas tem um ótimo time e é difícil marcá-los por causa da forma como espaçam a quadra. Nós tentamos vários esquemas diferentes, mas a verdade é que nada deu tão certo. Eu estou satisfeito, no entanto, com o senso de luta dos nossos atletas”, elogiou o técnico.

Kerr admite que, depois de um bom início de temporada, o Warriors vive um momento de baixa. Mas garante que atuações assim são um sinal de que a recuperação já está perto. “Nós perdemos oito dos últimos dez jogos, mas ninguém está de cabeça baixa. Por isso, eu aposto que vamos nos recuperar. O caráter e vontade desse grupo é algo inquestionável”, cravou.

Garrafão

Na visão de Steve Kerr, o Warriors também teve uma grande dificuldade no jogo contra o Mavericks dentro do garrafão. Em particular, nos rebotes. Em uma partida com dois times “afiados” nos arremessos, os texanos pegaram dez rebotes a mais do que os californianos. O técnico crê que esse quesito expôs, acima de tudo, uma deficiência antiga e conhecida do seu elenco: a falta de pivôs.

“Dallas tem pivôs que são bem difíceis de conter em quadra, pois ambos ocupam muito espaço perto do aro. Dereck Lively e Daniel Gafford, certamente, sabem como pegar rebotes. Mas também atraem muita atenção e, assim, abrem espaço para que outros atletas os peguem. Luka, por exemplo, teve 11 rebotes hoje. A estatura deles colocou muita pressão em cima de nós o jogo inteiro”, reconheceu Kerr.

