Warriors fecha troca por Dennis Schroder

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Golden State Warriors acertou uma troca com o Brooklyn Nets por Dennis Schroder. Ainda segundo o jornalista, o acordo pelo armador de 31 anos envolveu De’Anthony Melton e três escolhas de segunda rodada. Enquanto isso, o time de San Francisco receberá uma pick de segunda rodada de Draft. Então, o acordo será oficializado no domingo (15), quando os atletas estarão elegíveis para troca.

Melton, envolvido na troca de Dennis Schroder para o Warriors, chegou ao time nesta temporada, mas sofreu uma grave lesão. Então, só poderá retornar às quadras em 2025/26.

Vale lembrar que Melton tem um contrato expirante com o Warriors. Da mesma forma, ele será elegível para troca no domingo. Mas para contar com Schroder, o Warriors ainda precisou enviar alguma compensação. Neste caso, três escolhas de Draft. Isso porque, em reconstrução, o Nets busca opções para recrutamentos futuros da NBA.

Publicidade

O contrato expirante do armador alemão é de US$13 milhões. Enquanto isso, o time de San Francisco estava pouco mais de US$553 mil abaixo do teto de gastos. Portanto, para concretizar o negócio, o Warriors precisou enviar um jogador que tenha em torno de US$12.5 milhões em salários na temporada. Melton recebe US$12.7 milhões anuais.

Segundo o jornalista Jake Fischer, as equipes ainda conversaram para um acordo por Cam Johnson. No entanto, a conversa não avançou. Para liberar o arremessador, Brooklyn pediu a inclusão de Jonathan Kuminga.

Leia mais!

Schroder, aliás, fez grande temporada pelo Nets. O veterano é um dos líderes da surpreendente campanha do time de Nova York. Afinal, a equipe, que era cotada para o tank, soma dez vitórias em 25 jogos. Como resultado, ocupa a décima posição da Conferência Leste. Ou seja, longe de ser um dos piores times da liga.

Publicidade

Titular, Schoder 23 jogos na atual campanha. Assim, se tornou o terceiro principal cestinha da equipe com 18.4 pontos por partida. Além disso, ele é o líder em assistências do Nets com 6.6 por noite e tem um aproveitamento de 38.7% nas bolas de três. Portanto, a segunda melhor marca de sua carreira.

O experiente jogador está em sua 12ª temporada na NBA, sendo a segunda no Brooklyn. Ao todo, defendeu a camisa de sete times da liga. O Warriors será sua oitava equipe.

Vale lembrar que Schroder era um dos nomes mais cotados para troca no Nets. Recentemente, Brian Lewis, do jornal New York Post, revelou que a franquia já tinha um preço definido pelo atleta: ao menos, uma escolha de primeira rodada. Por isso, a franquia de San Francisco precisou incluir três picks de segunda rodada, como forma de compensar.

Publicidade

Por fim, o domingo marca o início da temporada de negociações da NBA e contará com a conclusão de pelo menos duas negociações. Além de Schroder no Warriors, o acordo que levou Thomas Bryant, do Miami Heat, para o Indiana Pacers.

Detalhes da troca

Warriors recebe: Dennis Schroder e uma escolha de segunda rodada

Nets recebe: De’Anthony Melton e três escolhas de segunda rodada

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA