Stephen Curry alerta principal problema do Warriors na NBA

O Golden State Warriors foi eliminado da Copa NBA pelo Houston Rockets, na quarta-feira (11), e Stephen Curry não gostou da performance da equipe. O armador falou sobre o atual momento instável do time em entrevista pós-jogo. Então, analisou as mudanças necessárias para poder brigar por título.

“É uma equipe tentando descobrir quem é, o que funciona, o esquema que vamos adotar”, disse Curry. “Ficar sem pontuar no final partidas precisa ser resolvido, ou seremos uma equipe mediana. Assumo a culpa por não conseguir nos organizar”.

“Quando a bola está nas minhas mãos, eu preciso acertar”, continuou Curry. “Mas acho que todos nós podemos trabalhar em alguns esquemas deem chances melhores. Então, precisamos entender como os times estão nos marcando, em especial no final dos jogos”.

Embora seja difícil cobrar mais ainda de Stephen Curry na NBA, o jogador segue puxando a responsabilidade para si, em especial nos momentos decisivos para o Warriors. Mesmo que a equipe tenha uma campanha positiva na NBA, os jogos pegados no clutch time tem sido difíceis para Golden State.

“Estamos falando sobre isso”, acrescentou Curry. “Estamos testando. Esse será um ponto decisivo pro nosso ano. Se conseguirmos resolver isso ou não, porque estamos jogando bem para vencer a maioria dos jogos. Então, isso é um bom sinal e também um mau sinal”.

Na vitória sobre o Minnesota Timberwolves no domingo, o Warriors perdeu uma vantagem de 11 pontos no quarto período em questão de minutos. O time se recompôs e venceu por 114 a 106, mas não é sempre assim.

Contra o Denver Nuggets, em 3 de dezembro, o time marcou apenas dois pontos nos últimos quatro minutos, perdendo por 119 a 105. Além disso, voltando um pouco mais, perdeu o quarto período para o San Antonio de Spurs por 33 a 13, em 23 de novembro. São vários jogos onde a equipe não consegue “deitar a vaca”, perdendo grandes vantagens. Dessa forma, pode perder partidas importantes nos playoffs.

Assim, após esta partida contra o Rockets, o Warriors acumula derrotas em sete dos últimos dez jogos decididos nos minutos finais onde a vantagem é de cinco ou menos nos cinco últimos minutos. Então, Steve Kerr precisa arrumar esse problema. Agora, porém, a equipe volta os olhos para a tabela da NBA, onde tem 14 vitórias e dez derrotas.

