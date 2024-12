Shaquille O’Neal detona basquete da NBA: “Terrível”

É natural que os esportes no mundo todo passem por transformações. Dificilmente, o estilo praticado nos tempos atuais é semelhante há 30 anos. No entanto, as mudanças nem sempre agradam. O ídolo Shaquille O’Neal, por exemplo, é um dos que odeia o basquete praticado NBA atualmente.

Durante seu podcast, o The Big Podcast, Shaq comentou sobre as mudanças no jogo. De acordo com ele, a NBA se tornou um esporte de jogadores “moles”, que replicam somente um tipo de jogada: os arremessos de três pontos.

“É uma merda o que estamos vendo agora. É terrível. Um estilo de jogo mole, porque todos estão fazendo a mesma coisa. Isso me deixa maluco”, reclamou O’Neal.

Shaquille O’Neal apontou que o basquete da NBA ficou previsível. Hoje em dia, não existem mais discussões nos vestiários sobre como parar o estilo diferenciado dos craques adversários. Mas, sim, sobre como evitar arremessos do perímetro, não importa quem esteja arremessando ou marcando.

“Nós perdemos o mistério do jogo. No passado, afinal, a gente tentava perceber como parar Patrick Ewing, Kevin Garnett, Michael Jordan ou o ataque de Utah. Agora, nós mudamos. Vi o Lakers contra o Spurs, onde Austin Reaves estavam marcando Victor Wembanyama. Até desliguei a televisão”, completou.

É compreensível que Shaq seja um opositor ao basquete atual. Isso porque, durante os anos 90 e 2000, o pivô se estabeleceu como um jogador completamente físico e com jogo centrado no garrafão. Diferente dos três pontos, ele dominava por suas enterradas. Em 19 temporadas na carreira, inclusive, ele marcou somente uma cesta de três.

O também ex-jogador BJ Armstrong, desse modo, até chegou a apontar que O’Neal não agradaria os olheiros atuais. Em entrevista ao The Hoop Genius, o tricampeão com o Chicago Bulls apontou que o estilo centrado no perímetro mudou até a forma como os prospectos são avaliados antes da NBA.

“Agora, todo técnico me pergunta: ‘ele sabe arremessar?’. E eu respondo: ‘e se eu te mandar Shaquille O’Neal, você faria essa pergunta?’. Hoje em dia, provavelmente fariam. Não acredito que, se Shaq jogasse hoje, alguém diria: ‘ele não arremessa. Então, não vamos usá-lo’. Não é possível que o único aspecto relevante no jogo seja a capacidade de arremessar de três”, reclamou.

Como o ídolo do Lakers, aliás, o ex-Bulls também criticou os jogadores atuais da liga. Segundo ele, a NBA perdeu sua criatividade por conta da evolução do jogo. Desse modo, os atletas se tornaram “robôs” dos técnicos, que replicam somente as mesmas jogadas.

“Quando assisto, não vejo mais criatividade ou imaginação. Então, parece que agora são basicamente robôs correndo de um lado para o outro da quadra. Você corre para a linha de três, eu corro para a linha de três. Primeiro, tento uma bandeja, Por fim, se não consigo, tento sofrer uma falta”, criticou.

