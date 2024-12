Miami Heat seria favorito para troca por CJ McCollum

O Miami Heat é o favorito das casas de apostas na troca por CJ McCollum. O armador do New Orleans Pelicans passou a ser um dos principais rumores da NBA, enquanto sua equipe tem uma temporada decepcionante. Desse modo, conforme a casa Bovada, o time da Flórida lidera as cotações como principal destino do jogador, com 3.50. Ou seja, a cada US$ 1 apostado, retornam US$ 3.5.

O Miami Heat ainda não oficializou uma proposta por CJ McCollum. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia é uma das várias que monitora a situação do jogador do Pelicans. Assim, outros times também aparecem nas cotações. Os principais são: Orlando Magic (4.0) e Toronto Raptors (9.9).

Até o momento, o Pelicans não indicou a vontade de negociar McCollum. O armador, afinal, tem tido uma boa temporada até aqui, com médias de 20.3 pontos, 3.9 assistências e 3.8 rebotes. Entretanto, o início com cinco vitórias e 20 derrotas e a lanterna do Oeste levanta um alerta na diretoria.

Outro fator que contribui, segundo Charania, é o histórico de lesões do time. No momento, Brandon Ingram e Zion Williamson estão lesionados. Dejounte Murray, enquanto isso, tenta recuperar a boa forma em quadra após perder as primeiras semanas por uma contusão. Em busca de um time vitorioso, McCollum poderia forçar a saída.

“O Pelicans ocupa atualmente o último lugar do Oeste, com um recorde de cinco vitórias e 20 derrotas. Além disso, Ingram está fora por tempo indetermiando devido a um torção no tornozelo esquerdo. Williamson também permanece afastado, após uma lesão no tendão da coxa. Desse modo, times já começaram a demonstrar interesse no elenco de apoio”, informou o jornalista.

A franquia, por outro lado, deve dificultar qualquer troca. Apesar do início decepcionante, a diretoria mantém as expectativas de brigar pelos playoffs com o núcleo atual. Segundo Charania, aliás, o desejo é até manter Zion Williamson como principal astro, embora seu histórico de lesões desde que chegou à NBA.

“No momento, o Pelicans não tem intenção de dispensar Zion Williamson. O principal objetivo é contar com ele de volta em quadra e construir o elenco certo ao seu redor”, esclareceu Charania.

Substituto de Butler?

Vale lembrar que rumores sobre a saída de Jimmy Butler do Heat ganharam força nesta semana. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia deve ouvir propostas para seu principal astro.

Ainda segundo Charania, a franquia está disposta a aceitar a “proposta certa” pelo astro. O agente de Butler, Bernie Lee, já sinalizou ao redor da liga que o atleta definiu três equipes como destinos preferidos: Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Houston Rockets. Portanto, o ala de 35 anos deseja se transferir para um contender. Ou seja, um time que talento suficiente para ir longe nos playoffs.

Como Jimmy Butler está no último ano de contrato, o Heat quer fechar uma troca para não perdê-lo “de graça” na próxima offseason. Nesta temporada, o jogador vai receber US$48,8 milhões. Butler, aliás, tem a opção no valor de US$52,4 milhões para 2025/26. No entanto, o veterano já deixou claro que pretende se tornar agente livre e, assim, testar o mercado.

