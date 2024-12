Aos 41 anos, Marcelinho Huertas brilha no basquete europeu

Não é só LeBron James que segue jogando em alto nível após os 40 anos. Afinal, Marcelinho Huertas segue brilhando no basquete europeu. O armador brasileiro já tem 41 anos de idade. Agora no Tenerife, da Espanha, o jogador ajudou a equipe a passar para as oitavas de final da Champions League na última terça-feira (10).

Huertas marcou 18 pontos e deu sete assistências na vitória sobre o Pinar Karsiyaka, da Turquia. Assim, o Tenerife conseguiu a classificação mesmo com um jogo faltando. Na última edição, a equipe foi vice campeã, perdendo para o Unicaja na grande final.

Vale dizer porém, que, diferente do futebol, a Champions League não é a mais maior competição de clubes do continente. A EuroLiga tem esse posto, seguida da EuroCup, que dá vaga para a EuroLiga. Assim, a Champions League é um torneio fora do fluxo “normal” de competições europeias.

O brasileiro tem tido bons jogos nesse ano. Como resultado, tem médias de 12.6 pontos por jogo, com 6.3 assistências. O armador também já havia ido bem nas Olímpiadas, quando o Brasil caiu nas quartas de finais. No entanto, Marcelinho se aposentou da seleção.

Pela amarelinha, o jogador foi capitão nos jogos de 2012, em Londres, quando a seleção alcançou o quinto lugar. São mais de 90 jogos pelo Brasil.

Além disso, sua carreira por clubes também é de sucesso. O craque defendeu Paulistano e Pinheiros no Brasil. Já na Espanha, jogou por Joventut Badalona, Bilbao, Barcelona, Cazoo Baskonia e agora o Tenerife. Na NBA, jogou três anos pelo Los Angeles Lakers, junto de Kobe Bryant.

Assim, com uma carreira tão sólida, Huertas é sempre perguntado sobre quando irá parar. Mas já deixou claro, em maio, que essa deve ser sua última temporada. “Eu tenho a ilusão de continuar. O clube e eu já temos um acordo, então não há muito de surpresa. Nada mais a acrescentar, ainda quero jogar”, disse Huertas em uma coletiva de imprensa na época.

“Enquanto eu ver que minha cabeça, meu corpo e a vontade ainda estão presentes… Vou contribuir com o meu grão de areia para esse esporte e para o clube”, explicou o armador.

Dessa forma, já no fim da carreira, Marcelinho Huertas segue jogando em alto nível e ajudando o Tenerife a avançar nas competições do basquete europeu.

