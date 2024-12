Titulares do Pelicans recebem sondagens de times da NBA

O New Orleans Pelicans é a grande decepção da temporada 2024/25. A junção de Zion Williamson, Brandon Ingram e Dejounte Murray falhou por conta das lesões das três estrelas. O trio, aliás, sequer esteve junto em quadra. Desse modo, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o momento despertou interesse de outros times da NBA nos titulares saudáveis do Pelicans: Herb Jones e CJ McCollum.

“O Pelicans ocupa atualmente o último lugar do Oeste, com um recorde de cinco vitórias e 20 derrotas. Além disso, Ingram está fora por tempo indetermiando devido a um torção no tornozelo esquerdo. Williamson também permanece afastado, após uma lesão no tendão da coxa. Desse modo, times já começaram a demonstrar interesse no elenco de apoio”, informou o jornalista.

Como os astros, McCollum e Jones também lideram com lesões na temporada. Entretanto, eles se recuperaram e tem mostrado grande desempenho pelo Pelicans. O armador, por exemplo, tem médias de 20.3 pontos, 3.9 assistências e 3.8 rebotes, enquanto o ala tem 10.7 pontos, 3.4 rebotes e 1.9 roubo por partida.

Sem Ingram, Williamson e Murray, porém, os dois não são suficientes para recuperar a campanha. Portanto, os times da NBA devem em breve realizar provas pelos titulares de apoio do Pelicans.

A franquia, por outro lado, deve dificultar qualquer troca. Apesar do início decepcionante, a diretoria mantém as expectativas de brigar pelos playoffs com o núcleo atual. Segundo Charania, aliás, o desejo é até manter Zion Williamson como principal astro, embora seu histórico de lesões desde que chegou à NBA.

“No momento, o Pelicans não tem intenção de dispensar Zion Williamson. O principal objetivo é contar com ele de volta em quadra e construir o elenco certo ao seu redor”, esclareceu Charania.

A atualização do jornalista aconteceu após uma notícia dada na terça-feira (3). De acordo com ele, existe uma cláusula no contrato de Williamson com o Pelicans que permite uma dispensa sem multas ao fim da temporada 2024/25. No entanto, Charania acredita que a equipe não vai fazer isso. Ao menos, por enquanto.

“Zion Williamson tem uma cláusula em seu contrato com o Pelicans e ele pode sair de graça para o mercado da NBA. Mas o Pelicans não deve fazer isso. O primeiro objetivo é conseguir entender o que acontece e fazer com que ele esteja em quadra. O time não quer desistir assim, ele assinar com outro time e ficar saudável. Ele impacta em vitórias, mas não está presente em quadra”, disse.

