Dallas Mavericks ainda não está pronto para o título da NBA

Com Luka Doncic e Kyrie Irving em seu elenco, o Dallas Mavericks certamente é um dos concorrentes ao título da NBA. Afinal, a equipe chegou às finais da última temporada e atualmente ocupa a terceira posição na Conferência Oeste. No entanto, mesmo sendo um dos times que desponta como favoritos, o Mavs ainda não tem o que é necessário para chegar ao segundo anel da história da franquia.

O ataque é bom. O quarto melhor da liga. Mas a forma como Dallas joga não agrada. A equipe é a quinta com menos assistências em seus pontos, e a terceira com mais jogadas de isolation*. Vendo os jogos do Mavs, há sequências onde o time fica minutos sem uma jogada trabalhada, e é só bola nas mãos de Irving e Doncic para resolverem.

Kyrie é o sétimo jogador com mais isolations na NBA neste ano. Doncic, o nono. Dallas é o único time com dois atletas entre os dez com mais jogadas assim. Embora possa parecer questão de gosto, é mais do que isso. É reconhecer que o basquete de playoffs, quando as defesas se fecham e o caldo engrossa, não adianta só bater pra dentro e deixar quatro jogadores abertos nos cantos.

Nesta temporada, o Mavs tem 11.3 isolations por jogo. Nenhum time campeão desde 2015 (quando começa a série histórica) tem tantas jogadas desse tipo.

Kyrie com a bola, Luka fora?

E pra piorar, o time tem dois atletas que gostam muito de partir pra cesta sozinhos. Irving e Doncic, embora tenham diferenças, têm mais similaridades. Por isso, é difícil ver os dois funcionando juntos sem ser no esquema de “minha jogada, sua jogada”, como muitas vezes é.

Afinal, Doncic tem 32.4% de aproveitamento em Catch and Shoot threes. São aquelas bolas triplas onde o chutador pega e arremessa. Com esse aproveitamento baixo, como justificar dar a bola a Kyrie e vê-lo partir pro isolation?

Assim, em muitas posses de Irving, o esloveno fica fora da jogada. É claro que sua “gravidade” em quadra obriga alguém a marcá-lo por si só, mas é um dos melhores jogadores do mundo não participando de posses consecutivas. E não é só não relar na bola, mas de fato ficar pra trás da linha de jogada. Portanto, inativo na posse. Veja:

Falta de chutadores

E com isso, vamos para outro ponto. Dallas nem mesmo tem grandes arremessadores do perímetro. Klay Thompson até acerta 36.6%, com Kyrie com incríveis 47%. Mas depois deles, o quinteto titular todo chuta abaixo de 36%. Além de Irving, o único com mais de 40% é Quentin Grimes, que joga apenas 20 minutos por noite.

Um time com tanta ênfase em jogadas de infiltração no garrafão, e que precisa de chutadores abertos para arremessos rápidos, não pode chutar tão mal. Sem contar Kyrie Irving, o Mavs é só o 23º time com melhor aproveitamento nas bolas triplas. E isso é responsabilidade de quem montou o elenco. E continuar insistindo num jogo tão antiquado e que não levará a títulos é responsabilidade do técnico.

“Mas o Mavs está com 16 vitórias em 24 jogos!” Sim, com certeza. Contudo, o time teve o quinto calendário mais fácil da NBA até aqui. A partir de agora, é esperado que tenha o segundo calendário mais difícil (com números até o dia 10 de dezembro). E de toda forma, o basquete praticado pelo time do técnico Jason Kidd até aqui tende a funcionar na temporada regular. Quando as coisas estreitarem, porém, é que o problema realmente irá se escancarar.

Com tudo isso, o Dallas Mavericks pode tranquilamente chegar ao título da NBA e provar que tudo isso são só dados e que vai funcionar nos playoffs. Porém, até aqui, não cheira a troféu.

* isolation (ou “iso”) é uma jogada ofensiva individual, de um contra um, onde o jogador com a bola tenta vencer o defensor adversário

