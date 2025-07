Shaquille O’Neal põe Lakers nos playoffs: “mando de quadra”

Em entrevista ao portal CassinoBeats, Shaquille O’Neal projetou a temporada do Los Angeles Lakers e acredita que o time deve disputar os playoffs. Ídolo da franquia, o ex-jogador avaliou a Conferência Oeste e colocou o time angelino como um dos favoritos pelas oito posições. Além disso, crê que a equipe liderada por LeBron James e Luka Doncic pode brigar por mando de quadra.

“O Thunder vem de um um título. É um time que vai estar em alta e sabe o que é preciso para vence. Denver vai fazer barulho. Se são oito vagas para chegar aos playoffs, o Lakers vai estar entre os oito. Além disso, espero que consiga a vantagem de jogar em casa. Há dois jogadores de primeira linha e agora um cara grande que sabe fazer certas coisas. Esses três jogadores devem conseguir levar aos quatro primeiros lugares. Se o Lakers tiver mando de quadra, ficarei muito decepcionado”, disse o ex-pivô.

Portanto, além de projetar o Lakers no próximo playoffs da NBA, Shaquille O’Neal ainda acredita que a equipe pode ficar entre as quatro melhores do Oeste. Assim, tendo direito a decidir séries na Crypto.com Arena.

Vale lembrar que o Los Angeles Lakers terminou na terceira posição do Oeste em 2023/24. Na ocasião, o time conseguiu grande arrancada após a chegada de Luka Doncic na trade deadline, em fevereiro. Como resultado, Los Angeles teve um retrospecto de 18 vitórias e dez derrotas com o esloveno em quadra. Da mesma forma, venceu 15 dos 23 jogos com ele e LeBron no quinteto inicial.

No entanto, a falta de profundidade no elenco e de um pivô foi exposta na derrota para o Minnesota Timberwolves em cinco jogos nos últimos playoffs da NBA. Agora, por outro lado, O’Neal diz que a principal preocupação do time de JJ Redick é falta de bons arremessadores.

“O Lakers tem pivô legítimo agora. Mas, ainda estou preocupado com os arremessos. É uma liga de três pontos agora. Não só de caras que sabem arremessar. Estou falando de especialistas como JJ Reddick. Ele era um arremessador de verdade. Apesar disso, as chances são melhores esse ano”, completou.

Ídolo do Lakers, Shaquille O’Neal conquistou três de seus quatro títulos pela franquia, onde atuou entre 1996 e 2004. Nas três oportunidades ele também foi eleito MVP das finais. O auge do pivô aconteceu no início dos anos 2000, quando ele liderou o time de Los Angeles ao primeiro de três campeonatos seguidos e foi eleito MVP da fase regular. Em 1999/00, teve médias de 29.7 pontos, 13.6 rebotes e 3.8 assistências por jogo.

