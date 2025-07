Lakers pode fechar troca por Marcus Smart

O Los Angeles Lakers está atrás de um armador especialista em defesa. De acordo com o jornalista Anthony Irwin, do site Clutch Points, Marcus Smart seria o alvo do Lakers em uma troca para antes do início da próxima temporada.

Continua após a publicidade

Marcus Smart, eleito o melhor defensor da NBA em 2022, chegou ao Washington Wizards na última trade deadline após negócio com o Memphis Grizzlies. O armador, de 31 anos, pouco jogou pelo time de Memphis. Em uma temporada e meia, ele atuou em apenas 39 jogos por conta de várias lesões.

Por outro lado, o Lakers busca em Smart um jogador experiente para ajudar nos dois lados da quadra. Apesar de não ser conhecido por ser um grande arremessador, ele acertou 39.2% em três pontos pelo Wizards.

Após nove anos no Boston Celtics, Smart foi em troca para o Grizzlies na negociação por Kristaps Porzingis em 2023. Danilo Gallinari e Mike Muscala, por outro lado, foram para o Wizards.

Continua após a publicidade

Pelo time de Massachusetts, Marcus Smart fez 10.6 pontos e 4.6 assistências, além de 1.6 roubo de bola em 581 jogos. Apesar de jamais ter sido primeira opção ofensiva, ele ganhou protagonismo nos playoffs. Especialmente nos últimos quatro anos, ele registrou médias de 15.2 pontos, 5.3 passes decisivos, enquanto acertou 35.1% de três. Ou seja, cresceu nos períodos mais importantes.

Leia mais

O problema, no entanto, é que para Marcus Smart sair em troca para o Lakers, é necessário que o time de Los Angeles envie mais de um contrato. Afinal, o armador vai receber US$21.5 milhões em seu acordo expirante.

Continua após a publicidade

Mas o Lakers pode oferecer algo que o Wizards queira por Smart. Com Gabe Vincent (US$11.5 milhões) e Maxi Kleber (US$11 milhões), o time de Los Angeles tem a chance de enviar dois expirantes. Mas mais do que isso, abriria vaga para mais um acordo de veterano.

Hoje, o Lakers conta com 13 jogadores sob contratos garantidos. Shake Milton e Jordan Goodwin podem ficar, mas o time tem direito de dispensar ambos. Caso a equipe consiga abrir espaço, seja enviando Vincent e Kleber ou dispensando um dos dois entre Milton e Goodwin, existe a chance de dar espaço ao jovem Eric Dixon.

Continua após a publicidade

Após não ser selecionado no Draft, Dixon assinou um acordo two-way com o Lakers, mas pode ser promovido após uma troca. No recrutamento, o time selecionou Adou Thiero. A equipe de Los Angeles não contou com ambos durante a Summer League, pois ambos estão fora por lesões.

Se o Lakers conseguir fechar a troca por Smart, a direção pode estar perto de completar o elenco para a próxima campanha da NBA. No entanto, ainda tem a situação de LeBron James para resolver. Afinal, o astro não está satisfeito com as ideias da equipe de não competir pelo título em 2025/26.

Continua após a publicidade

Marcus Smart tem quantos anos?

O armador Marcus Smart está com 31 anos e completa 32 em março de 2026.

Por quais times Marcus Smart jogou na NBA?

Marcus Smart começou a carreira no Boston Celtics, depois passou por Memphis Grizzlies e Washington Wizards.

Quanto Marcus Smart ganha em seu contrato na NBA?

Marcus Smart está em seu último ano de contrato com o Grizzlies na NBA. Ele vai receber US$21.5 milhões em 2025/26 e acumula US$122 milhões na carreira.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA