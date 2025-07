Após Deandre Ayton, Blazers pode dispensar outro jogador

O Portland Trail Blazers pode cortar outro jogador do elenco após dispensar Deandre Ayton. De acordo com Reese Kunz, do Rip City Project, a franquia analisa a sequência do contrato com o ala Jerami Grant. Em 2023, o atleta renovou com o time de Oregon por cinco anos no valor de US$ 160 milhões.

“O Blazers ainde deve US$102.6 milhões a Jerami Grant nos próximos três anos. Enquanto isso, o rendimento dele caiu: ele terminou a última temporada com médias de 14.4 pontos e 3.5 rebotes”, disse Kunz. “Então, são números muito fracos para qualquer equipe. Em especial, uma que está em reconstrução e ainda distante de competir”.

Grant assinou o contrato milionário na offseason de 2023. Na época, a extensão com o jogador foi uma opção para o Blazers manter Damian Lillard no elenco. Porém, o armador decidiu forçar mesmo assim uma troca e terminou no Milwaukee Bucks meses depois.

No primeiro ano do acordo, o jogador rendeu com a camisa do Blazers. Em 54 jogos, Grant teve médias de 21 pontos, 3.5 rebotes, 2.8 assistências e 40.2% dos três. Em 2024/25, porém, os números caíram de forma considerável. Além disso, o ala-pivô esteve disponível em apenas 47 partidas da equipe, por conta de problemas com lesão.

Desta forma, o Blazers estaria analisando o contrato do jogador. Para rescindir, aliás, um acordo teria que ser feito com Grant, uma vez que ele precisa aceitar abrir mão de parte do valor.

Caso o acordo aconteça, Grant será o segundo jogador dispensado pelo Blazers na offseason, logo após Deandre Ayton. Em 2025/26, o pivô entraria no último ano de vínculo e receberia US$35,5 milhões em salários. No entanto, para priorizar a evolução de Donovan Clingan e Hansen Yang, a franquia optou pela rescisão.

Logo após a dispensa no Blazers, Ayton acertou um acordo com o Los Angeles Lakers. Segundo Shams Charania, da ESPN, ele vai receber US$8,5 milhões em seu novo time. Enquanto isso, o pivô vai ganhar o salário (US$25,5 milhões) que teria em Portland, após aceitar um “desconto” pela liberação.

Por fim, além de Ayton e Grant, o Blazers também pode liberar Robert Williams. O veterano tem US$ 13.2 milhões a receber na próxima temporada. Porém, como os outros nomes, deve deixar o time para dar espaço à reconstrução com peças jovens.

