Luka Doncic deve adiar extensão de contrato com Lakers

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o craque Luka Doncic deverá adiar a sua extensão de contrato com o Los Angeles Lakers. Segundo o jornalista, o jogar vai aguardar a disputa do EuroBasket para fechar um acordo com a franquia. O astro, aliás, é o grande destaque da Eslovênia. A competição, aliás, vai ocorrer entre 27 de agosto e 14 de setembro.

O contrato atual de Doncic é garantido até o final da próxima temporada. Em 2025/26, o jogador de 26 anos vai receber 46 milhões em salários. Mas, para a offseason do ano que vem, o camisa 77 tem a opção de testar o mercado. Assim, ele abriria mão de US$49 milhões em 2026/27 para buscar um novo contrato.

Segundo o analista Bobby Marks, também da ESPN, Luka Doncic poderá assinar um novo contrato com o Lakers a partir de 2 de agosto. Além disso, o vínculo do esloveno pode chegar a US$228,6 milhões por quatro temporadas. Esse, aliás, é o valor máximo da extensão, de acordo com as regras da NBA.

Desse modo, o novo contrato de Doncic começará a vigorar apenas em 2026. Portanto, a extensão prévia não só impedirá que o armador teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas vai assegurar a sua permanência em Los Angeles até 2030. A renovação com o esloveno é uma das prioridades do Lakers nesta offseason.

O craque chegou ao time de Los Angeles em fevereiro deste ano, após uma troca bombástica com o Dallas Mavericks. O pivô Anthony Davis, por sua vez, foi para o time texano. Em 28 jogos pelo Lakers, Doncic obteve médias de 28,2 pontos, 8,1 rebotes e 7,5 assistências.

Como esperado, a franquia mudou o foco para o esloveno. Por isso, o veterano LeBron James está se sentindo desvalorizado, já que ficou em segundo plano. De acordo com a ESPN, quatro dias após a eliminação do Lakers nos playoffs, Doncic participou de um jantar com o GM Rob Pelinka e o técnico JJ Redick. Lebron, portanto, não estava presente. O objetivo do encontro era deixar claro para Luka que ele é o novo rosto da equipe.

Hoje, James e a franquia têm objetivos diferentes. O maior cestinha da história da NBA quer vencer agora, pois sua carreira caminha para o final. O Lakers, por sua vez, vai priorizar a agência livre de 2027 e a montagem de um time em torno de Doncic. No entanto, uma saída do ala de 40 anos é considerada difícil. Afinal, LeBron possui uma cláusula de veto de troca, e vai receber um salário de US$52,6 milhões em 2025/26.

Segundo o repórter Jovan Buha, a relação entre LeBron e a direção da franquia não é das melhores. LeBron se chateou, por exemplo, por não receber uma extensão contratual. Para o craque, a equipe está confortável com o seu vínculo expirante. Então, pela primeira vez na carreira, James sente que não é mais prioridade. Afinal, Luka Doncic é a peça-chave no projeto do Lakers para os próximos anos.

Provável novo contrato de Luka Doncic com o Lakers

2026/27: US$51 milhões

2027/28: US$55,1 milhões

2028/29: US$59,2 milhões

2029/30: US$63,3 milhões

