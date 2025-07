Pelicans toma decisão sobre contrato de Zion Williamson

De acordo com Shamit Dua do portal In the NO, o New Orleans Pelicans garantiu o contrato de US$39,4 milhões de Zion Williamson para a temporada 2025/26 da NBA. A decisão consolida mais um ano do ala-pivô no elenco, apesar de ter sofrido de novo com lesões na última campanha. Para que o vínculo não fosse totalmente garantido, a direção tinha até a terça-feira (15) para tirá-lo do time.

“O contrato de Zion Williamson é tema de discussão no Pelicans desde a divulgação dos detalhes. A franquia recebeu diversas proteções durante a vigência do acordo, mas o jogador conseguiu manter seu salário. Então, tudo indica que seu acordo será totalmente garantido para a temporada 2025/26”, publicou o jornalista.

Portanto, o contrato de Zion Williamson dava ao Pelicans até o dia 15 de julho para dispensá-lo, mas não o fez. Sem tal ação por parte da franquia, seu salário para a próxima temporada já está garantido. Se ele fosse dispensado na terça-feira, o Pelicans ficaria com apenas US$ 7.8 milhões do total de US$ 39.4 milhões para a próxima temporada.

Williamson, que assinou sua extensão máxima de contrato de calouro em 2022, ainda tem anos não garantidos restantes em 2026/27 e 2027/28. No entanto, ele pode conseguir incentivos adicionais como número de jogos disputados e condicionamento físico para a próxima campanha da NBA.

Williamson pode recuperar até 100% do seu salário por meio de quatro critérios: jogar 41 partidas (40%), 51 partidas (20%) e 61 partidas (20%). Além disso, se cumprir o padrão de peso, consegue os 20% restantes. Marca, aliás, que foi a única que atingiu dentre as citadas na última temporada.

A jovem estrela conseguiu recorde de sua carreira ao jogar 70 partidas em 2023/24. Entretanto, ele teve apenas 30 jogos em 2024/25 por conta de problemas na coxa e nas costas. Então, foi a quarta vez nos seis anos que ele não participou de mais de 30 duelos do New Orleans Pelicans em um mesmo ano. Apesar do pouco tempo ativo, ele teve médias de 24.6 pontos, 7.2 rebotes e 5.3 assistências e 56,7% nos arremessos de quadra.

Por fim, além dos problemas físicos do principal astro, o Pelicans fez péssima campanha. Isso porque venceu apenas 21 jogos e teve uma mudança de diretoria no meio do caminho. Williamson, por sua vez, foi suspenso por um jogo em janeiro após se atrasar para um voo da equipe e enfrentou acusações de abuso sexual, levantando dúvidas sobre seu futuro em New Orleans.

