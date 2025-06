NBA: Dirigente do Pelicans esclarece planos para Zion Williamson

O vice-presidente de operações de basquete do New Orleans Pelicans, Joe Dumars, esclareceu os planos da franquia para o jovem astro da NBA, Zion Williamson. Em entrevista para o jornal The Times-Picayune, o dirigente falou sobre o futuro do jovem astro na equipe. De acordo com Dumars, o ala-pivô de 24 anos seguirá como a referência técnica do time.

“Tive conversas muito boas com o Zion. Almoçamos, jantamos. Assistimos aos jogos dos playoffs juntos. Fizemos de tudo. Tive algumas conversas muito diretas e honestas com ele. Vamos seguir em frente com o Zion. Enfim, ele continuará sendo um ponto focal da equipe à medida que avançamos”, revelou o dirigente.

Dumars e Williamson também passaram um tempo juntos em Chicago. Em maio, eles representaram o Pelicans na Loteria do Draft. A equipe, aliás, terá a sétima escolha geral do recrutamento.

“Eu o enviei para a loteria por um motivo. Quero que ele comece a se concentrar nas responsabilidades de ser o melhor jogador aqui e o ponto focal do time. Há algumas responsabilidades que vêm com isso. Vá representar sua organização”, afirmou Dumars.

A revelação do homem forte do basquete do Pelicans refuta as matérias que saíram sobre o futuro de Zion Williamson na NBA. O jornalista Shamit Dua, do portal Substack, por exemplo, garantiu que a equipe trocaria o jogador nesta offseason. Segundo a publicação, essa seria uma determinação da alta cúpula da franquia. Ou seja, da proprietária Gayle Benson e sua família.

Os planos de Dumars de continuar construindo a franquia em torno de Williamson foram revelados menos de uma semana após um processo movido contra o jogador, em Los Angeles. Zion é acusado de estupro e agressão por sua antiga namorada. Dumars, porém, não quis se manifestar sobre o processo.

“Fui aconselhado a não me envolver em nenhuma das questões legais dele. Tivemos algumas conversas bem diretas com ele sobre isso. Expectativas. Responsabilidade. Esse é o nosso plano para o futuro com Zion”, disse o vice-presidente do Pelicans.

Além da situação de Zion Williamson, Dumars falou sobre a decisão de manter Willie Green como técnico da equipe. Em 2024/25, o Pelicans conseguiu apenas 21 vitórias, a segunda pior marca da história da franquia. Como resultado, terminou na vice-lanterna da Conferencia Oeste. Green tem um retrospecto de 148 triunfos e 180 derrotas em suas quatro temporadas em New Orleans. Ele levou o time aos playoffs em duas de suas quatro temporadas (2022 e 2024).

“É difícil para mim chegar aqui e dizer ‘foi assim que avaliei Willie no ano passado’. Então, eu não estava aqui. Tudo o que posso fazer é seguir em frente. Orientar, liderar e criar expectativas sobre o que precisamos fazer aqui para ter sucesso. E só então poderei julgar Willie ou qualquer outra pessoa. Mas fiquei satisfeito com o que ouvi. Estou ansioso para seguir em frente e trabalhar com Willie e nos impulsionar rumo ao sucesso. É preciso definir o padrão. E é isso que vamos fazer”, finalizou Dumars.

Zion Williamson: um jovem astro da NBA que sempre deixa o Pelicans na mão

O talento de Williamson é inquestionável. Mas, a indisponibilidade do ala-pivô vem prejudicando o Pelicans nos últimos anos. Em 2024/25, por exemplo, Zion entrou em quadra apenas 30 vezes. Mesmo com os poucos jogos disputados, o camisa 1 teve um bom desempenho. Tanto que fechou a temporada com médias de 24,6 pontos, 7,2 rebotes e 5,3 assistências.

A situação, aliás, não é novidade na carreira do jovem astro. Afinal, em quatro das seis temporadas na NBA, ele disputou 30 jogos ou menos. Além disso, Zion desfalcou o Pelicans em 258 das 472 partidas da equipe. Ou seja, passou mais tempo afastado por lesões do que em quadra.

Portanto, a primeira escolha do Draft de 2019 deixou o Pelicans na mão em 55% dos jogos no período. Na campanha de 2021/22, por conta de uma fratura no pé direito, o jovem astro não disputou um jogo sequer. Então, por não conseguir se manter saudável na NBA, Zion Williamson é chamado de “bust” por fãs e analistas como Stephen A. Smith, da ESPN.

“Eu me sinto muito mal pelo Pelicans e pela cidade de New Orleans. Zion Williamson é um talento com calibre de estrela. Quando ele está em quadra e saudável, ele é um monstro. Mas, o problema é que ele raramente está disponível. E, por melhor que ele seja, a palavra “bust” vem à mente. Não é por causa de seu talento. Estou falando apenas de sua disponibilidade. Enfim, se você não está disponível, não importa o quão bom você seja. E ele quase nunca está disponível”, disse Smith.

Por fim, Zion possui contrato válido até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai receber US$126,5 milhões em salários. Portanto, um valor “salgado” para um atleta que é um desfalque frequente.

