Zion Williamson joga mais a carreira da NBA no lixo que adulto Ney

Talento sem dedicação é um desperdício. Falta de vontade, de ambição e pouco interesse naquilo que é realmente muito acima de 95% dos jogadores. É irritante, mas Zion Williamson está jogando a carreira na NBA pelo ralo. Assim como faz Neymar no futebol.

E é triste, pois o parágrafo acima cabe muito aos dois ídolos. O problema é o legado que vão deixando. Não por falta de conhecimento sobre o que seria o ideal, mas pelo pouco cuidado com o corpo. A gente não vai gastar o tempo criticando quem é ruim. Apenas aqueles que não fazem tudo o que podem fora das quadras, dos campos, para estarem bem fisicamente.

Afinal, o corpo é o instrumento de trabalho. Você tem o dom, mas acha que só isso basta. Por um tempo, sim. E depois?

Claro, Zion Williamson já ganhou dinheiro para cuidar de suas próximas gerações e ainda tem muito mais a receber. Adulto Ney, idem.

Não estamos falando do que conquistaram, pois eles trabalharam muito até serem notados. Só que, de novo, deixaram a carreira de lado quando poderiam ter ido muito além. Enquanto Neymar está na fase final, Zion ainda terá muitos anos para provar o contrário. Mas lá se vão sete anos desde que foi a primeira escolha do Draft de 2019 e ele fez apenas 214 jogos. É uma média de 35.7 partidas em seis campanhas na NBA.

Estamos falando de uma liga que faz 82 jogos por temporada, além de playoffs. Ah, claro, Zion não sabe o que é isso.

Sim, Zion Williamson jamais fez um jogo de playoffs em sua carreira na NBA. Não que o New Orleans Pelicans tenha ido no período, mas sua ausência em 54% dos jogos seja parte do problema. Uma enorme parte, no fim das contas.

Agora, como se não bastassem as lesões pelo excesso de peso, ele vem colecionando problemas fora das quadras. Zion Williamson é acusado de vários casos e pode ser suspenso se for comprovado.

Claro, existe um “se” aí. Mas a acusação é muito séria. E o Pelicans já está por dentro de tudo. Já estava antes mesmo de a notícia ser divulgada. Por isso, a nova direção se prepara para abrir mão de todo o elenco. Ao menos, é o que os rumores dizem.

Mas o fato é que pode ser apenas uma “cortina de fumaça”. Caso a acusação seja real, a direção pensa em possibilidades. Troca, é só uma delas. Segundo fonte próxima ao que acontece em New Orleans, Zion Williamson está com os dias contados no time. Vai começar a “fritura” e o Pelicans não vai proteger. A franquia quer se livrar, mesmo que saia perdendo no negócio.

O Pelicans se cansou de Zion, pois já tentou de tudo e nada deu certo. É um triste fim para um jogador de tanto talento e tão pouco cuidado com a carreira.

Título do PSG um dia antes de possível despedida mostra o caminho que Neymar escolheu

Escolhido para ser a cara de um PSG na luta pelo tão sonhado título da Champions League, Neymar fracassou. Vá lá, é até estranho falar isso de alguém que obteve tantas conquistas na carreira. Mas, no fim das contas, ele saiu de lá pela porta dos fundos e precisou assistir seu antigo time ser campeão com sobras. E ainda, poderia ter sido contra a outra equipe que resolveu deixar, o Barcelona.

No dia seguinte, é expulso em um lance tolo, enquanto pareceu seu último jogo pelo Santos. Uma pena, mas seu pai e ele ganharam muito dinheiro com a rápida passagem.

Não é falta de talento.

Parabéns.

