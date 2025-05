NBA: Astro do Pelicans, Zion Williamson é acusado de estupro

Principal jogador do New Orleans Pelicans na NBA, o ala-pivô Zion Williamson está sendo acusado de estupro. De acordo com o jornal Daily Mail, teria abusado de sua antiga namorada. Além da acusação, ela ainda informou que o jogador a ameaçava e controlava de forma abusiva.

“Nós e nossa cliente não queremos falar sobre o caso via imprensa”, diz a declaração do escritório do advogado. “No entanto, posso dizer que temos um caso muito sério em Los Angeles. Nossa cliente aguarda por seu dia de dar sua versão sobre o caso para obter justiça”.

O jornal tentou falar com Williamson e seu agente, mas o jogador do Pelicans não respondeu.

Zion Williamson começou a namorar a mulher em 2018 e foram até 2023, quando se separaram. Ela alega que o ala-pivô a machucou fisicamente, enquanto a ameaçava. Aliás, as ameaças incluiam não só a ela, mas sua família.

De acordo com o site TMZ Sports, a acusação mais grave é por conta de um episódio no dia 23 de setembro de 2020. Ela disse que iria dormir, pois estaria cansada. No entanto, Zion Williamson a xingou e a violentou. A alegação ainda diz que ele poderia estar bêbado naquela noite, que ele a agrediu e atirou seu telefone para longe.

Williamson ainda teria violentado a mulher mais uma vez em outubro daquele ano, após uma briga. Ela queria visitar algumas amigas em San Diego, na Califórnia, mas ele a impediu, tirando dela o celular e notebook para que não pudesse pedir socorro e ser cuidada. Ainda de acordo com o processo, os dois casos não seriam isolados.

Em 2022, ele apontou uma arma para a cabeça dela. Com medo da morte, ela tentou se separar dele várias vezes antes, mas ficou com o atleta por conta das ameaças. Zion Williamson repetiu por outras vezes os atos de violência contra ela em vários estados diferentes, como na Califórnia, Texas e Louisiana, até 2023, quando o casal rompeu.

Na NBA desde 2019, quando foi primeira escolha do Draft, Zion Williamson vem tendo problemas para manter-se saudável no Pelicans. Após várias lesões por conta do pouco cuidado com o corpo, ele chegou a pesar quase 150 quilos. Na última campanha, por exemplo, ele fez apenas 30 jogos.

Nesta sexta-feira (30), o jornalista Kevin O’Connor disse que o Pelicans está pronto para trocar qualquer um de seu time na agência livre da NBA. Ele tem acordo com a franquia até 2028 e ganhou US$36.7 milhões na atual campanha.

Vale lembrar que em casos tão graves assim, a NBA costuma suspender seus jogadores após uma investigação própria.

