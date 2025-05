Rumores da NBA: 76ers mira destaque do Cavaliers

O Philadelphia 76ers deve repetir o ano passado e se movimentar durante a offseason 2025. Após a 13ª posição no Leste, o time foi premiado com a 3ª escolha no Draft e pode buscar reforços para ajudar Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey. Um dos rumores em relação ao 76ers na NBA é de que a franquia pode tentar o ala Sam Merrill, do Cleveland Cavaliers.

De acordo com Kyle Pring, do The Sixer Sense, o destaque do Cavaliers pode reforçar um ponto fraco do 76ers: o perímetro. Em 2024/25, por exemplo, o time da Philadelphia acertou somente 12.7 bolas de três pontos por jogo. Desse modo, a décima pior média entre as 30 equipes da NBA durante a última fase regular.

O baixo volume na NBA é justificado pelo aproveitamento ruim do 76ers no perímetro. Enquanto foi o décimo pior time em acertos, terminou como o quarto pior em taxa de acerto, com apenas 34.1%. Desse modo, agregar um jogador de destaque nos três pontos como Merrill pode ajudar o Sixers a melhorar no quesito.

“O 76ers mal tem alguém que possa ser um especialista em bolas de três na NBA. Merill, com média de 38.6% de acerto dos três pontos na carreira, seria uma opção confiável de longa distância e ajudaria bastante. Em especial, ao lado de jogadores com baixo volume ofensivo”, disse Pring.

Ligado ao 76ers nos rumores da NBA, Merrill vem uma campanha de destaque pelo Cavaliers. Com médias de 7.2 pontos, 2.2 rebotes e 37.2% dos três pontos, o jogador foi um dos pilares do time que terminou com a melhor campanha do Leste em 2024/25. Além disso, ganho espaço no quinteto titular durante os playoffs pelo Cavs.

O contrato de Merrill, porém, terminou com Cleveland após a queda nos playoffs. Desse modo, é provável que ele teste o mercado como agente livre. Como um jogador reserva, ele não é cotado para um salário elevado, o que pode também beneficiar o 76ers na busca pelo jogador, uma vez que time da Philadelphia está com a folha salarial comprometida.

“Ele deve receber uma proposta mais robusta durante a offseason da NBA, mas ainda dentro do alcance do 76ers. Assim, negociar com Merrill ajudaria nos três pontos e ainda enfraqueceria um dos principais rivais do Sixers na Conferência Leste”, completou Pring.

