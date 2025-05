Site cita Domantas Sabonis como alvo do Warriors na NBA

Domantas Sabonis, do Sacramento Kings, pode estar na mira do Golden State Warriors para a temporada 2025/26 da NBA. Apesar de não haver rumores concretos sobre a negociação, o site Bleacher Report o citou como uma das trocas “perfeitas” que a franquia de San Francisco poderia fazer para se reforçar no próximo ano. A equipe segue tentando encontrar maneiras de aumentar as chances de conseguir outro título com Stephen Curry.

O jornalista Greg Swartz falou sobre possíveis acordos em artigo que cita todos os 30 times da NBA. Mas uma eventual troca de Sabonis para o Warriors foi uma das que mais chamou atenção. E não é só isso. Para ele, obter o pivô é um boa alternativa mesmo que o time precise trocar um dos atuais líderes do elenco.

“A verdade é que Domantas Sabonis seria a terceira opção perfeita na busca do Warriors em ganhar outro título na NBA. O coloque ao lado de Stephen Curry e Jimmy Butler e verá. Isso seria incrível mesmo que Golden State tivesse que trocar Draymond Green para obtê-lo”, disparou Swartz.

Publicidade

O jornalista, então, cita algumas das características do astro de Sacramento e como elas seriam benéficas para o sistema de Steve Kerr.

“Ele liderou a NBA em rebotes nas últimas três campanhas. O Warriors não tem pivôs funcionais. Mas ele não é um jogador tradicional. Se você tirar Nikola Jokic da lista, ele será o melhor pivô construtor da liga. Além disso, teve 41.7% de eficiência em bolas de três na atual campanha. Ou seja, os benefícios ofensivos que o Warriors teria com Curry, Butler e Sabonis são incontáveis”, opinou.

Publicidade

Leia mais!

Sabonis não está oficialmente disponível no mercado, mas sua situação é um foco de atenção na liga. Afinal, o Kings não chega aos playoffs desde 2022/23 e caiu no play-in nas últimas duas temporadas. Junte isso a troca de De’Aaron Fox e rumores de que a franquia ouvirá propostas por DeMar DeRozan e não se sabe se o futuro competitivo da equipe irá muito longe.

Caso isso aconteça, Domantas Sabonis pode se tornar um nome dos mais interessantes para trocas no mercado.

Swartz ainda indica mais dois nomes para Golden State. O primeiro deles é Derrick White, do Boston Celtics, que teve até algumas especulações recentes com seu nome vinculado à franquia de San Francisco.

Publicidade

“Derrick White seria o parceiro ideal para Curry no perímetro. Sua capacidade de defesa e de arremessar fora da bola seria insana ao lado do camisa 30. Mas o Warriors provavelmente não pode pagar o que Boston pede. Aliás, as maiores chances são de que Jrue Holiday ou Kristaps Porzingis sejam negociados e não White”, explicou.

Por fim, ainda citou o nome de Coby White, armador do Chicago Bulls.

“Ele entrará no último ano de contrato na próxima campanha e não se sabe como o Bulls vai abordar isso. Se Chicago hesitar em lhe dar um bom acordo, o Warriors pode verificar sua disponibilidade para trocas na trade deadline. Seria uma ótima alternativa ofensiva”, concluiu o jornalista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA