NBA: Domantas Sabonis faz exigência para ficar no Kings

Após a eliminação precoce no play-in da NBA, pela segunda vez seguida, Domantas Sabonis falou sobre ficar no Sacramento Kings. No entanto, o pivô tem uma exigência para permanecer. O time sofreu mudanças na trade deadline com a saída de De’Aaron Fox e a chegada de Zach LaVine. Então, o astro colocou em dúvida as pretensões da franquia.

“Antes de mais nada, quero dizer: adoro estar aqui”, disse Sabonis, depois da eliminação. “Quero ficar e vencer aqui. Mas também quero saber o que vai acontecer. Coisas aconteceram muito rápido, junto com as novas pessoas ou quem quer que chegue. Então, estamos realmente tentando fazer tudo dar certo.”

Vale lembrar que, além das trocas, houve também as demissões do técnico Mike Brown e do GM Monte McNair. O dirigente foi substituído por Scott Perry após a derrota para o Dallas Mavericks.

Sabonis diz não ter sido consultado sobre a saída de McNair e demonstra surpresa com a velocidade das mudanças. Com a chegada de Perry como novo GM, há pressão por uma resposta rápida.

A saída de Fox e as decisões drásticas da diretoria indicam um momento de transição para a franquia. Para Sabonis, que busca estabilidade e um ambiente competitivo, essa incerteza pode pesar ao decidir seu futuro.

O Kings acabou a fase regular com apenas 40 vitórias em 82 jogos, enquanto Domantas Sabonis liderou a NBA pelo terceiro ano consecutivo em rebotes. Apesar de todos os esforços do pivô, que teve dez triplos-duplos na temporada, não houve uma melhora de fato com a presença de Doug Christie no lugar de Brown. A equipe não convenceu em momento algum e atuou sem um armador de ofício desde a saída de Fox.

Mas tudo isso deve fazer com que Sabonis repensasse seu futuro no Kings. Isso porque ele já conversou com a direção sobre uma eventual saída na próxima offseason. De acordo com o jornalista Brett Siegel do portal Clutch Points, o jogador queria aguardar o fim da temporada para tomar uma decisão.

No último mês Sam Amick, do site The Athletic, já havia alertado sobre uma possível saída do pivô. Além disso, ele também mencionou uma possível troca de DeMar DeRozan.

“O Kings tem DeRozan, que eu acho que vai ser uma situação parecida com a do Sabonis. Conversas difíceis vão acontecer na offseason, nas quais alguns jogadores vão decidir se querem ou não fazer parte disso”, disse o jornalista.

