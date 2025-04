Anthony Davis domina, Mavericks atropela e elimina Kings

Em grande noite de Anthony Davis, o Dallas Mavericks venceu o Sacramento Kings por 120 a 106, fora de casa, e segue vivo no play-in da Conferência Oeste. Um jogo que parecia equilibrado se tornou um atropelo a partir do segundo quarto, em um grande desempenho do time visitante. Agora, o Mavs enfrenta o Memphis Grizzlies na próxima sexta-feira (18). Além disso, o Miami Heat bateu o Chicago Bulls pela repescagem do Leste nessa quarta-feira (16).

Apesar de contar com Davis como cestinha anotando 27 pontos e nove rebotes, foi uma vitória coletiva do Mavericks. Klay Thompson também teve ótima noite com 23 pontos. Ademais, PJ Washington, Brandon Williams, Dereck Lively e Daniel Gafford foram importantes em um jogo controlado por Dallas. Por fim, um triunfo importante em mais uma semana marcada por polêmicas com o GM Nico Harrison.

Sacramento, por outro lado, está fora da temporada. Então, saiu vaiado por sua torcida. DeMar DeRozan até tentou puxar uma reação no terceiro quarto, mas após um bom início, a equipe teve uma “apagão” no segundo e não conseguiu mais voltar ao jogo. Derrota com cara de fim de festa, em uma campanha em que trocou De’Aaron Fox e que tem um resultado igual ao do ano passado: Queda na repescagem.

Então, confira os principais pontos da vitória do Mavericks de Anthony Davis sobre o Kings.

Segundo quarto feroz define o jogo

Foi um primeiro período de trocas de liderança em Sacramento. A equipe da casa tinha sua torcida animada fazendo muito barulho e criando um clima hostil para o rival. Porém, o segundo quarto de Dallas foi decisivo, enquanto Sacramento derreteu em quadra. Para se ter uma noção, o time da casa cometeu dez erros de ataque nos 12 minutos. O que era um jogo equilibrado de trocas de liderança, se tornou um atropelo com um quarto de 44 a 19.

Klay Thompson e Anthony Davis aparecem

A dupla de veteranos campeões da NBA foi vital para o triunfo texano em Sacramento. Davis teve 27 pontos, marcou oito no segundo quarto decisivo e esteve em todos os lugares da quadra durante o período. Sua combinação com Dereck Lively em especial, foi fantástica. Enquanto isso, Klay Thompson estava quente no ataque. Afinal, 16 de seus 23 pontos vieram no segundo período. Ele chegou a anotar quatro bolas triplas em um intervalo de três minutos.

Brandon Williams, o herói improvável

O armador foi um dos nomes que ganhou espaço em Dallas no contexto de tantas contusões e problemas. Na hora decisiva, ele esteve a frente de Spencer Dinwiddie e Jaden Hardy, sendo a opção de Jason Kidd para o jogo. E não decepcionou. Foram 17 pontos, cinco assistências, três bolas de três e muita eficiência. O Mavericks de Anthony Davis bateu o Kings por 24 pontos nos minutos em que Brandon Williams jogou.

Dallas força erros e joga em transição

Os dez erros de ataque de Sacramento no segundo quarto foram simbólicos. Mas essa foi uma chave usada pelo Mavericks ao longo de toda a noite. A equipe cometeu apenas nove turnovers, contra 18 do rival. Esses 18 erros foram vitais para destravar o ataque de meia quadra e criar melhores alternativas de arremesso. Erros pontuais e um ataque diverso, foram importantes para não permitir que os donos da casa sonhassem com uma reação.

Domantas Sabonis decepciona

Uma noite ruim de Domantas Sabonis, para dizer o mínimo. No grande jogo de 2024/25, o melhor jogador de Sacramento se encolheu. Ele até teve sua presença sentida nos rebotes com 13, mas teve muitas dificuldades para lidar com os vários pivôs texanos. No fim, ainda cometeu cinco erros de ataque e foi dominado por Anthony Davis. Aliás, ele não vence o pivô rival há cinco jogos.

DeRozan tenta, mas tarde

Em muitos momentos desse jogo, o ditado “DeMar DeRozan e mais dez” se fez presente. O craque foi o cestinha do jogo com 33 pontos e até começou agressivo com nove nos primeiros 12 minutos. Ele caiu junto com o time no período seguinte, mas reacendeu sua produção com 15 pontos no terceiro, muitos deles vindo em arremessos difíceis. Ainda assim, nem seu grande ritmo levou a uma reação do time da casa.

LaVine, Murray e Ellis também sofrem

O quinteto titular do Kings teve uma noite para esquecer. Zach LaVine até marcou 20 pontos e nove assistências, mas passou grande parte do duelo com menos pontos que Brandon Williams do Mavericks. Além disso, o tamanho e jogo físico do time visitante incomodou muito Keegan Murray e Keon Ellis, que não conseguiram o impacto positivo habitual.

Devin Carter se salva

Em um elenco veterano que pode passar por mudanças, ao menos o calouro Devin Carter acabou como boa notícia. Não que tenha feito milagres, afinal, anotou apenas dez pontos. Mas Sacramento sempre pareceu melhor com seu jovem armador na quadra. Seu jogo de duas vias estava lá, e o time até ganhou o jogo por três pontos em seus 22 minutos na quadra. Não se escondeu.

(10) Dallas Mavericks 120 x 106 Sacramento Kings (9)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 27 9 1 1 3 Klay Thompson 23 5 2 1 1 PJ Washington 17 9 4 2 0 Brandon Williams 17 0 5 0 0 Dante Exum 11 3 6 1 0

Três pontos: 14-28; Thompson: 5-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 33 7 2 2 0 Zach LaVine 20 3 9 0 0 Domantas Sabonis 11 13 5 2 0 Devin Carter 10 4 2 1 0 Keegan Murray 9 6 2 1 2

Três pontos: 13-33; LaVine: 4-10

Tyler Herro brilha, Heat vence e elimina Bulls

Além da vitória do Dallas Mavericks de Anthony Davis que eliminou o Sacramento Kings, a rodada de play-in dessa quarta-feira (16) contou com a grande vitória do Miami Heat sobre o Chicago Bulls. As franquias se encontraram pelo terceiro ano seguido na repescagem e o fim mais uma vez foi o mesmo: Vitória da franquia da Flórida. Apesar de Chicago ter vencido os três duelos anteriores na fase regular de 2024/25, hoje o triunfo foi para o outro lado.

Tyler Herro teve grande noite. O ala-armador esteve imparável com 38 pontos, acertando 13 de 19 arremessos e quatro bolas de três. Uma atuação dominante de quem foi o melhor jogador de Miami na campanha. Além disso, Andrew Wiggins marcou 20 pontos. Enquanto isso, Bam Adebayo e Davion Mitchell tiveram grandes atuações dos dois lados da quadra.

Grande frustração em Chicago, que teve um final de temporada muito divertido, mas novamente acaba caindo no play-in e se vê em limbo na NBA. Afinal, não tem sido bom o suficiente para chegar longe e nem ruim o suficiente para aumentar suas chances de Draft. Josh Giddey jogou no sacrifício e ainda foi o principal pontuador do time, mas a eficiência não esteve lá. O mesmo para Nikola Vucevic e Coby White, que não marcaram nem 20 pontos.

Um jogo, acima de tudo, controlado. Miami jamais cedeu qualquer liderança a Chicago e freou qualquer chance de reação.

O Heat avança para enfrentar o Atlanta Hawks na próxima sexta-feira (18). Quem avançar enfrenta o Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. Por outro lado, Chicago está eliminado.

(10) Miami Heat 109 x 90 Chicago Bulls (9)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 38 5 4 1 0 Andrew Wiggins 20 9 2 2 2 Bam Adebayo 15 12 3 2 0 Davion Mitchell 15 2 9 1 1 Duncan Robinson 8 2 1 0 1

Três pontos: 13-35; Wiggins: 4-9

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 25 10 4 0 1 Coby White 17 2 5 1 0 Nikola Vucevic 16 12 1 1 2 Kevin Huerter 10 1 1 2 1 Matas Buzelis 9 6 2 1 0

Três pontos: 10-37; White: 3-12

