Kings perde titular para disputa do play-in da NBA

O Sacramento Kings não deve contar com o titular Malik Monk para a disputa do play-in da NBA, a partir da semana que vem. Com uma distensão na panturrilha esquerda, o jogador também está fora do compromisso final na temporada regular de 2024/25 nesse domingo (13) contra o Phoenix Suns. Doente, o ala-armador já havia perdido jogos no fim de março e volta a ser ausência.

A informação foi confirmada pelo insider Shams Charania, da ESPN. Além disso, o camisa 0 será reavaliado daqui a duas semanas. O time de Sacramento vai precisar vencer dois duelos de repescagem. O primeiro deles será contra o Dallas Mavericks, na quarta-feira (16). Se perder, ficará de fora dos playoffs, mas, se ganhar, terá pela frente o perdedor da disputa entre o sétimo e o oitavo colocados da Conferência Oeste.

Com o longo período de ausência, Monk também vira dúvida para o começo dos playoffs, caso o Kings esteja vivo até lá. Com a próxima atualização sendo apenas em duas semanas, a equipe pode perdê-lo no começo de uma eventual série de primeira rodada do Oeste.

Publicidade

Um golpe, acima de tudo, muito duro, para um time que ainda tenta ganhar consistência após a trade deadline, com a saída de De’Aaron Fox e a chegada de Zach LaVine. Monk, aliás, vinha sendo titular no Kings desde que Fox se juntou ao San Antonio Spurs, e era uma das esperanças da equipe no play-in da NBA.

Leia mais!

Vale lembrar que, além de Monk, Sacramento também tem o desfalque de Jake LaRavia. O jovem não atua desde o dia 25 de março por conta de uma grave lesão no dedo. Por fim, Keegan Murray também havia perdido alguma partidas, mas retornou no duelo contra o Los Angeles Clippers, nessa sexta-feira (11).

Publicidade

Aliás, a lesão do camisa 0 na reta final da temporada desperta uma triste memória em Sacramento. Afinal, o mesmo aconteceu na campanha de 2023/24, quando o ala-armador se lesionou. Na ocasião, Monk ficou de fora dos últimos nove jogos da fase regular e também perdeu os dois duelos do play-in da NBA. Na ocasião, o Kings acabou eliminado sem o titular no confronto derradeiro contra o New Orleans Pelicans.

Em 2024/25, Monk teve médias de 17,2 pontos, 5,6 assistências e 3,8 rebotes. Essas foram suas melhores marcas da carreira nas principais estatísticas. No entanto, acabou tendo uma queda de eficiência nos arremessos. Afinal, ele acertou 43,9% de seus arremessos de quadra e 32,5% das bolas de três.

Publicidade

Por fim, a dupla titular de armadores do Kings, no play-in da NBA, deve se manter com Keon Ellis ao lado de Zach LaVine. Os minutos dos reservas caíram muito nos últimos jogos, mas Markelle Fultz e o calouro Devin Carter são opções na posição. A franquia não pode ir além da nona posição no Oeste de 2024/25. Assim, terá que tentar buscar a vaga nos playoffs sem Malik Monk.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA