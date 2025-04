Derrota para o Wizards complica Kings em luta por vaga na NBA

A derrota para o Washington Wizards comprometeu a luta do Sacramento Kings por uma vaga no play-in da NBA. A equipe da Califórnia perdeu para o lanterna do Leste por 116 a 111 e chegou ao terceiro tropeço seguido. Então, ficou na décima posição e não conseguiu abrir vantagem em relação ao Phoenix Suns.

O revés do Kings foi ainda mais amargo pela proposta do Wizards no jogo. Em modo tank, a franquia da Capital poupou seus titulares no último quarto, para utilizar os jovens jogadores. Afinal, vencia por 14 pontos e a vitória não mudaria a campanha da equipe.

O Kings, porém, não conseguiu aproveitar a chance dada pelo Wizards. Apesar de vencer o quarto por 34 a 25, o time de Sacramento ainda ficou cinco pontos atrás e perdeu um jogo que era visto como uma vitória fácil. O cestinha da franquia foi DeMar DeRozan, que teve 29 pontos.

Após a derrota na NBA, o técnico do Kings lamentou o resultado. De acordo com Doug Christie, esse foi um dos piores tropeços da equipe na temporada.

“A intensidade precisa aumentar. É algo que você precisa trazer, porque, neste nível, qualquer equipe pode te vencer em qualquer noite. Você não pode apenas ir levando e pensar que, quando chegarmos ao play-in, vamos ligar o motor”, lamentou o técnico do Kings na NBA.

A derrota para o Wizards, por fim, atrapalhou a luta do Kings por uma vaga nos playoffs. Por enquanto, a franquia ocupa a décima posição do Oeste e ficaria com a última chance na repescagem. O revés, ainda assim, não deixou o time abrir vantagem em relação ao Phoenix Suns, que vem na 11ª posição.

Além disso, nenhum décimo colocado no Leste ou Oeste conseguiu avançar aos playoffs desde a criação do play-in. Isso porque, é necessário vencer dois jogos para alcançar a vaga na próxima fase da NBA. Os mais próximos foram Chicago Bulls e Oklahoma City Thunder, em 2023, que perderam no segundo duelo.

Em busca de reverter o cenário e lutar pela vaga, Sacramento volta à quadra na sexta-feira (4), diante do Charlotte Hornets. Assim como o Wizards, o Kings enfrenta mais um time de campanha ruim na NBA, o time busca dar a volta por cima em busca da vaga, após três tropeços seguidos.

