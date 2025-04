Giannis Antetokoumpo abre o jogo sobre técnico do Suns

Giannis Antetokounmpo falou sobre sua relação com Mike Budenholzer, ex-técnico do Milwaukee Bucks e hoje no Phoenix Suns. O grego elogiou o treinador e disse que ele merecia uma homenagem da franquia. O jogo da última terça-feira (1) foi a primeira vez em que o comandante voltou para Milwaukee após ser demitido em 2023.

“Eu achei que ele merecia um vídeo de tributo para ele”, disse após a partida entre as duas equipes. “Eles não o fizeram, o que foi surpreendente pra mim. Afinal, acho que deveriam.

Budenhozer foi o técnico do Bucks em 2021, quando a equipe venceu o título da NBA. Ele ficou na franquia entre 2018 até 2023. Embora tenha recebido várias críticas após suas performances nos playoffs, em especial em 2020, conseguiu o tão sonhado título.

No entanto, após um início de temporada decepcionante em 2023, foi demitido. Antes disso, foi eleito técnico do ano duas vezes: em 2014/15, pelo Atlanta Hawks, e 2018/19 pelo Bucks.

Dessa forma, o técnico do Suns falou sobre os cinco anos que passou em Milwaukee, e mostrou carinho pela franquia e o período em que comandou Giannis Antetokounmpo.

“Sempre disse que foram cinco anos incríveis aqui em Milwaukee. Sou pra sempre grato à organização, aos jogadores, aos torcedores daqui. As pessoas aqui foram ótimas comigo. É difícil perder esta noite. Quero manter o foco nos meus caras, no meu time. Mas já disse isso um milhão de vezes: foram cinco anos incríveis aqui”, disse.

Agora, a equipe ocupa a 11ª posição na tabela, fora até mesmo da zona do play-in e atrás de Dallas Mavericks e Sacramento Kings. Como resultado, Phoenix terá que vencer as últimas partidas da temporada para carimbar sua vaga. Contudo, a má notícia é que, de acordo com a ESPN, a tabela da equipe é a mais difícil da NBA.

O Bucks, entretanto, também não vive boa fase. A equipe caiu para a sexta posição da Conferência Leste, com só 41 vitórias e 34 empates. Por fim, embora seja ainda uma campanha positiva, os últimos jogos da franquia não são bons.

