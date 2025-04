NBA: Russell Westbrook vira vilão em derrota do Nuggets

MVP da NBA em 2017, Russell Westbrook vem sendo um dos principais jogadores do Denver Nuggets na atual temporada. Apesar de sair do banco de reservas em boa parte dos jogos, o veterano faz a diferença quando entra em quadra, gerando intensidade nos dois lados. No entanto, na derrota para o Minnesota Timberwolves, na terça-feira (1), ele esteve nos melhores e piores momentos do time.

Westbrook protagonizou em lances difíceis para o Nuggets, com roubo de bola, passes para a cesta, mas foi o personagem principal do revés. Isso porque, após receber falta, quando restavam 20 segundos para o fim da segunda prorrogação, ele acertou um dos dois lances livres, empatando em 138. Então, Denver conseguiu pegar rebote ofensivo e Nikola Jokic repetiu o armador e também errou uma das tentativas.

No entanto, o Nuggets vencia por 139 a 138 quando Westbrook roubou a bola após passe ruim de Anthony Edwards. Ao invés de o armador segurar a posse, ele partiu para o ataque, restando nove segundos. O problema é que ele errou a bandeja, dando a chance de o adversário atacar mais uma vez. Por fim, no último segundo, fez falta em Nickeil Alexander-Walker, que garantiu a vitória de Minnesota.

Publicidade

Apesar de Westbrook fazer grandes lances ao longo do jogo, a derrota do Nuggets passou por suas mãos em três jogadas nos últimos 20 segundos.

Leia mais

O Nuggets, que teve Russell Westbrook vindo do banco, mesmo sem Jamal Murray, ainda não tem classificação confirmada para os playoffs da NBA, mas está muito perto disso. Por enquanto, o time venceu 47 dos 76 jogos e é o terceiro no Oeste.

Publicidade

No entanto, o técnico Michael Malone aliviou para Westbrook após a derrota do Nuggets.

“Russell Westbrook é um cara que odeia perder”, disse Malone. “Então, ele pode não querer ouvir nada porque é perfeccionista e luta muito em quadra. E sabendo como eu faço por aqui, ele vai se cobrar muito. Mas nós perdemos. O Denver Nuggets, como um grupo, perdeu o jogo, não só um jogador.

Publicidade

Westbrook saiu do ginásio sem falar com a imprensa, que queria sua avaliação sobre o jogo do Nuggets.

“Claro, eu me sinto muito mal por Russell”, disse o técnico do Nuggets. “Nas últimas jogadas nós tivemos erro de ataque, não acertamos a cesta e fizemos a falta. Mas não foi por falta de esforço. Às vezes, isso acontece e nós temos de ser fortes”.

Publicidade

Malone ainda falou sobre o lance de Russell Westbrook ao tentar a bandeja.

“Como técnico, eu fiquei gritando ao lado da quadra. Mas você não vai tentar a cesta, estando um contra um. Era um lance difícil, nós tínhamos a chance ali, mas erramos. Westbrook é um cara que sabe que tem o apoio de seus colegas do Nuggets. Eu sei que ele não queria fazer a falta, mas foi o que aconteceu. Isso é basquete”, concluiu.

Publicidade

Na atual campanha, Russell Westbrook possui médias de 13.1 pontos, 6.2 assistências, 5.0 rebotes em cerca de 28 minutos. Com ele no time titular, o Nuggets venceu 22 de 35 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA