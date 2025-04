Nikola Jokic quebra recorde histórico na NBA

O astro Nikola Jokic quebrou um recorde incrível da NBA na partida entre o Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves na noite de terça-feira (1). Jokic teve um triplo-duplo com 61 pontos, dez rebotes e dez assistências na derrota por 140 a 139.

A marca, por si só, é histórica, mas ele superou o recorde que era de Luka Doncic na NBA. Isso porque Doncic tinha um triplo-duplo com 60 pontos. Contra o Timberwolves, Jokic fez um a mais.

Além disso, Nikola Jokic atingiu sua melhor pontuação na carreira. Até então, ele tinha 56 contra o Washington Wizards, ainda em 2024/25. E o sérvio ainda superou De’Aaron Fox na atual campanha, que fez 60. Detalhe: Fox o fez contra o mesmo Timberwolves, mas em novembro, quando ainda era do Sacramento Kings.

O jogo teve duas prorrogações, mas só foi decidido no último lance. Após Nikola Jokic deixar o Nuggets em vantagem por 139 a 138, o time de Denver teve uma chance de fechar a partida após roubo de bola de Russell Westbrook. No entanto, ele partiu para o ataque, tentando evitar receber falta e errou a bandeja. Então, Westbrook fez falta em Nickeil Alexander-Walker no último segundo. O jogador de Minnesota acertou duas das três tentativas e confirmou a vitória.

Jokic é o líder na NBA em triplos-duplos. Com o do jogo de terça-feira, ele chegou a 31 na atual campanha. Mas mais que isso, é o terceiro em todos os tempos na liga, com 161.

Apesar de o Nuggets estar em terceiro no Oeste em 2024/25, o time perdeu todas as quatro partidas para o Timberwolves, o sétimo. Entretanto, foi a primeira derrota do time de Nikola Jokic em prorrogações na atual campanha. Até então, a equipe havia vencido os outros cinco embates.

O Nuggets não contou com o armador Jamal Murray, além do ala Michael Porter. Jalen Pickett e Peyton Watson foram seus substitutos, enquanto Nikola Jokic, Aaron Gordon e Christian Braun completaram o quinteto titular.

O recorde de Nikola Jokic na atual temporada da NBA, no entanto, não foi suficiente para superar o Timberwolves. Aliás, Minnesota também tinha desfalques, por conta das suspensões de Naz Reid e Donte DiVincenzo por briga no jogo contra o Detroit Pistons.

Além de Nikola Jokic, o Nuggets teve Gordon como destaque. O ala-pivô fez 30 pontos, enquanto Braun teve 18. Por outro lado, Anthony Edwards liderou o Timberwolves com 34.

