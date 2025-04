Em jogo histórico de Stephen Curry, Warriors bate Grizzlies

Uma noite memorável de Stephen Curry decidiu o confronto direto entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. Com 52 pontos, um quase triplo-duplo e 12 bolas de três, o camisa 30 liderou sua equipe na vitória por 134 a 125. O time de San Francisco deixa o rival para trás na tabela. Além disso, a rodada desta terça-feira (1) ainda contou com mais seis jogos.

Além do jogo histórico de seu principal astro, o duelo valeu muito para Golden State na tabela. Afinal, quem vencesse hoje ficaria com a quinta posição do Oeste em meio à briga ferrenha pelas vagas diretas aos playoffs. O time visitante levou a melhor e chegou a 18 vitórias em 20 duelos com Jimmy Butler e Curry em quadra. Atualmente, vem de uma sequência de três vitórias. O próximo compromisso será contra o Los Angeles Lakers, na quinta-feira (3).

Memphis, por outro lado, segue em derrocada na temporada 2024/25. Após ser um dos vice-líderes por grande parte do ano, a equipe despencou na tabela. Afinal, a atual sequência que levou a demissão de Taylor Jenkins é de apenas um triunfo nos últimos oito jogos. São quatro derrotas seguidas, três em casa. Assim, a franquia cai para o sexto posto e corre riscos de disputar o play-in. O próximo duelo também é na quinta contra o Miami Heat.

Então, confira os principais pontos da vitória do Warriors sobre o Grizzlies em noite histórica de Stephen Curry.

Curry inspirado

Stephen Curry chamou a responsabilidade e liderou seu time a um grande triunfo com um desempenho memorável. Foram 52 pontos, dez rebotes, oito assistências, cinco roubos de bola, um toco e 12 bolas de três convertidas. O camisa 30 começou o jogo já em outro ritmo com 19 pontos logo no primeiro quarto, depois marcou mais 13 nos dois seguintes e fechou com sete pontos no último. Tudo isso enquanto flertava com um triplo-duplo.

Marcas históricas

Além de um jogo inesquecível, Stephen Curry atingiu recordes históricos no duelo. Como por exemplo, ele agora é o primeiro jogador com mais de dez jogos de 50 pontos após completar 30 anos na história do NBA. Foi a terceira vez que um atleta anotou 50 pontos, dez rebotes, cinco assistências e cinco roubos de bola em um jogo, os outros são Anthony Davis e Rick Barry. Mas nenhum deles o fez com 12 bolas de três convertidas.

Além disso, ele também é o sétimo jogador a chegar aos 15 jogos de 50 pontos na carreira. Aliás, superando LeBron James nessa lista. O armador também superou Klay Thompson em jogos com 12 bolas triplas e agora é líder isolado no quesito. Por fim, também se tornou o décimo jogador com mais atuações de 40 pontos na história da liga.

Outros astros também brilham

É óbvio que tudo ficará eclipsado pelo jogo insano de Stephen Curry, mas Jimmy Butler e Draymond Green também foram vitais para o triunfo do Warriors sobre o Grizzlies. O ala-pivô anotou um triplo-duplo e teve atuação defensiva soberba nos minutos finais. Butler foi o segundo pontuador que o time visitante precisava com 27 pontos e muita agressividade. Então, uma noite perfeita em termos ofensivos e dos craques para Golden State.

Leia mais!

Ja Morant também jogou muito

Foi um dos melhores desempenhos de Ja Morant em 2024/25. Em algum momento, aliás, pareceu que o craque de Memphis roubaria a história do jogo para si. Afinal, seu último quarto foi explosivo, levando Memphis a liderar o placar em vários momentos enquanto Curry havia esfriado. Por fim, seus erros de ataque foram um problema em um ataque estagnado na parte final do jogo. Mas sem ele, não haveria disputa.

Memphis sofre pra fechar

Em termos ofensivos, o Grizzlies fez um grande jogo e acompanhou o ritmo do Warriors de Stephen Curry por quase toda a noite. Mas novamente em um jogo grande, a equipe sentiu a dificuldade para fechar o confronto e confirmar uma vitória vital. Há pouco mais de três minutos para o fim, Memphis liderava por 120 a 116. Dai em diante, marcou apenas cinco pontos, enquanto sofreu 18. Fechar jogos grandes segue sendo um grande problema.

Edey é destaque, outras estrelas ficam aquém

Zach Edey foi um outro grande destaque de Memphis. Seu tamanho teve muito impacto sob as rotações baixas de Golden State. Apesar de marcar apenas dez pontos, pegou 16 rebotes e distribuiu quatro tocos, incluindo um lindo em Stephen Curry já na parte final do jogo. O Grizzlies, no entanto, esbarrou em atuações um pouco ineficientes de Jaren Jackson Jr e Desmond Bane. A dupla até somou 41 pontos, mas fez isso em 35 arremessos. A diferença para a produção de Jimmy Butler, por exemplo, foi fatal.

(44-31) Golden State Warriors 134 x 125 Memphis Grizzlies (44-32)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 52 10 8 5 1 Jimmy Butler 27 6 4 3 0 Draymond Green 13 10 12 2 1 Moses Moody 10 4 1 0 1 Quinten Post 9 1 1 0 0

Três pontos: 22-56; Curry: 12-20

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 36 3 6 2 0 Jaren Jackson Jr. 22 7 1 1 1 Desmond Bane 19 4 5 2 1 Santi Aldama 18 6 1 1 0 Zach Edey 10 16 1 0 4

Três pontos: 18-44; Morant: 5-8

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors sobre o Grizzlies em noite memorável de Stephen Curry, a rodada da NBA ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os outros resultados e os números da noite.

(33-43) Portland Trail Blazers 127 x 113 Atlanta Hawks (36-39)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 33 10 3 2 0 Deni Avdija 32 15 10 2 0 Toumani Camara 18 2 1 2 1 Dalano Banton 11 7 5 0 4 Donovan Clingan 11 7 5 1 0

Três pontos: 13-41; Avdija: 3-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 29 4 15 2 0 Dyson Daniels 22 10 1 3 2 Vit Krejci 13 7 2 0 0 Onyeka Okongwu 12 6 3 0 1 Caris LeVert 10 2 0 1 1

Três pontos: 7-32; Krejci: 3-5

(23-53) Philadelphia 76ers 91 x 105 New York Knicks (48-27)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 26 4 5 3 0 Ricky Council IV. 15 5 2 1 0 Lonnie Walker IV. 11 7 4 0 0 Alex Reese 10 4 1 0 0 Adem Bona 9 8 2 2 3

Três pontos: 6-31; Reese: 2-3

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 27 5 0 2 0 Landry Shamet 20 2 1 0 0 Mitchell Robinson 14 14 0 1 2 Mikal Bridges 14 2 4 0 0 Delon Wright 12 4 4 3 0

Três pontos: 12-31; Shamet: 6-11

(35-41) Phoenix Suns 123 x 133 Milwaukee Bucks (41-34)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 39 3 11 0 0 Grayson Allen 23 4 3 1 0 Collin Gillespie 18 2 4 2 0 Tyus Jones 16 2 2 0 0 Nick Richards 13 11 1 0 0

Três pontos: 18-45; Allen: 6-13

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 37 5 11 3 1 Ryan Rollins 23 5 5 2 0 Brook Lopez 22 6 6 0 1 Taurean Prince 16 5 1 1 1 Kyle Kuzma 12 4 5 0 2

Três pontos: 17-29; Rollins: 5-7

(28-48) Toronto Raptors 118 x 137 Chicago Bulls (34-42)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 17 1 9 1 0 Ja’Kobe Walter 17 4 4 1 0 AJ Lawson 13 6 1 0 0 Orlando Robinson 13 3 2 0 1 Jakob Poeltl 12 5 2 0 0

Três pontos: 20-45; Walter: 5-5

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 28 3 6 2 0 Talen Horton-Tucker 27 6 3 0 0 Nikola Vucevic 22 10 7 0 1 Josh Giddey 17 7 12 3 0 Kevin Huerter 16 2 1 0 0

Três pontos: 14-34; White: 3-7

(37-40) Orlando Magic 116 x 105 San Antonio Spurs (31-44)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 24 10 4 2 0 Franz Wagner 24 5 7 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 23 1 3 3 0 Caleb Houstan 12 1 3 1 1 Cole Anthony 9 5 4 2 1

Três pontos: 18-47; KCP: 7-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 24 1 0 2 0 Julian Champagnie 19 4 2 0 0 Stephon Castle 16 8 6 0 1 Bismack Biyombo 11 5 1 1 2 Devin Vassell 11 4 0 0 0

Três pontos: 13-32; Champagnie: 5-9

Esse texto será atualizado ao fim de Nuggets x Timberwolves.

