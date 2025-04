Comentarista aposta em troca de Ja Morant pelo Grizzlies

No passado, a troca de Ja Morant parecia improvável no Memphis Grizzlies. O armador era visto como uma jovem estrela da liga e caminhava para ser um dos “rostos da NBA”. No entanto, as lesões, polêmicas e suspensões do passado ameaçaram seu posto e sua sequência no time do Tennessee.

Kendrick Perkins, por exemplo, aposta na troca de Morant. De acordo com o comentarista da ESPN, o armador passou a ser testado pela diretoria da franquia. Em especial, após a demissão do técnico Taylor Jenkins, que não teria agradado o camisa 12.

“Ja Morant está em uma espécie de ‘audição’. Até a demissão de Jenkins, o Grizzlies era um dos melhores times ofensivos da NBA, mas executava a menor quantidade de jogadas de pick and roll. E onde ele se destaca mais? Quando tem a bola nas mãos. Então, a saída do técnico me mostra que a diretoria não está preocupada com o que o armador pensa. A partir de agora, ele está sendo testado”, disse Perkins.

A aposta de troca por parte do ex-jogador vem após a reação de Ja Morant com a saída de Jenkins no Grizzlies. Com a demissão ainda recente, o armador revelou que estranhou a decisão da diretoria. Afinal, o treinador esteve com ele desde a sua chegada na NBA, há seis temporadas.

“É difícil para mim. Tenho Taylor como técnico desde que cheguei aqui. Tudo o que fiz com a camisa do Grizzlies foi sob o comando dele”, disse Morant. “É a primeira vez que realmente sinto a saída de um técnico desde que comecei a jogar basquete. Foi muita coisa para processar. Com o momento, é difícil. Tivemos que virar a página do nada”.

A chateação de Ja Morant com a saída de Jenkins se junta à insatisfação dele com o ataque de Memphis. Desde o início da temporada, a franquia implementou táticas novas, que quase zeraram os bloqueios ofensivos. Algo que o armador costumava tirar vantagem no passado.

Antes da demissão, inclusive, o ex-técnico do Grizzlies vinha retomando o estilo antigo, para favorecer Morant. A diretoria, porém, não teria gostado da decisão de Jenkins, uma vez que as mudanças partiram de um pedido dos dirigentes. Desse modo, algo que colabora ainda mais para a troca do astro.

“Se olharmos para a saída de Jenkins, isso veio da diretoria porque não havia um alinhamento entre as partes. Jenkins queria comandar a equipe do seu jeito, mas a diretoria tomou a decisão de contratar a própria comissão técnica”, completou Perkins.

