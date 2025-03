Paul George fala da polêmica de seu podcast na NBA

No mês passado, o astro Paul George anunciou uma pausa em seu podcast para focar na NBA. A decisão aconteceu em um momento onde o jogador do Philadelphia 76ers vinha sendo criticado por manter as gravação em meio à temporada ruim da franquia. O veterano, porém, explicou o motivo de insistir nos episódios.

“Quando comecei meu podcast, sabia que haveria alguma reação negativa”, afirmou George. “Sabia que haveria pessoas com algo a dizer sobre isso: ‘Ele é um atleta. Deveria estar na academia 24 horas por dia’. Mas, para ser sincero, é algo terapêutico. É uma chance para eu falar sobre coisas que acontecem no esporte e que, de outra forma, guardaria para mim”.

Em meio a desempenhos ruins e lesões, George vinha sendo criticado por manter o podcast. A última gravação foi ao ar em 24 de fevereiro, com Dwight Howard. Após isso, ele decidiu dar uma pausa para focar em sua recuperação na NBA, uma vez que vinha lidando com lesões no joelho e músculo adutor esquerdos.

Publicidade

A escolha de George ainda considerou a temporada ruim no Sixers na NBA. Apesar do time contratá-lo com a expectativa de brigar pelo título, os resultados têm sido decepcionantes. Em meio às lesões, Philadelphia ocupa a 13ª posição do Leste e não tem mais chances de classificar para os playoffs.

Leia mais!

“Não é segredo para ninguém que essa temporada tem sido frustrante para todos nós. De fato, nada saiu como o planejado, não era isso o que queríamos. Então, eu gostaria de anunciar para a família que produz o Podcast P que após o episódio de hoje com Dwight Howard, pretendo fazer uma pausa no projeto”, afirmou o astro.

Publicidade

“Agora pretendo me concentrar ainda mais em acertar o meu corpo, ficar 100% e me recuperar para tentar fechar essa temporada com um maior nível. Sabemos que está muito difícil e que a campanha em si já tem sido uma frustração, mas ainda acho que podemos correr rumo ao nosso objetivo. Então, pretendo focar ainda mais para que possamos ter uma chance de buscar coisas grandes em 2024/25”, concluiu George.

Após o anúncio de pausa no podcast, aliás, Paul George foi confirmado fora da temporada da NBA pelo 76ers. Segundo Shams Charania, da ESPN, o time optou por afastá-lo devido às lesões recentes.

“Paul George recebeu injeções no músculo adutor esquerdo e no joelho esquerdo na segunda-feira. Então, foi descartado para o resto da temporada. Ele deve ficar fora por pelo menos seis semanas”, publicou o jornalista, há duas semanas.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA