Decisão sobre Myles Turner pode impactar Pacers em trocas

O Indiana Pacers pode ter que usar o mercado de trocas para manter Myles Turner. O pivô está em reta final de contrato com a franquia e será agente livre ao fim desta temporada da NBA. Desse modo, segundo Brian Winhorst, da ESPN, o time terá que fazer manobras para mantê-lo e evitar multas.

“O Pacers, com certeza, quer manter Turner. No entanto, precisa gerenciar um aperto financeiro. Atualmente, a franquia está projetada para ficar cerca de US$ 22 milhões abaixo do nível de multas da próxima temporada sem o pivô. E ele deve buscar um grande aumento em relação ao salário atual de US$ 19,9 milhões. O Pacers não paga a luxury tax desde 2005 e não tem planos para ultrapassá-la”, informou Windhorst.

A dificuldade em manter Myles Turner se dá pelos contratos recentes da equipe. No ano passado, o time garantiu altos valores a Pascal Siakam e Andrew Nembhard. Além disso, Ben Mathurin está perto de uma extensão de contrato e é um nome desejado para a sequência do projeto em Indiana.

Turner, ainda assim, deseja seguir em Indiana, bem como o time quer manter o pivô. O veterano, afinal, é um nome mais antigo do elenco e um dos melhores defensores da NBA. Na temporada, ele tem médias de 15,5 pontos e 6,6 rebotes, além de um aproveitamento de 40,2% dos três pontos.

Para seguir no Pacers, porém, Turner deve pedir pelo menos US$ 30 milhões anuais. Isso porque Alperen Sengun (US$ 185 milhões por cinco anos) e Isaiah Hartenstein (US$ 87 milhões por três anos) são pivôs que assinaram acordos lucrativos.

O Pacers, desse modo, terá que usar trocas para assinar o acordo pedido por Myles Turner. Segundo Kurt Helin, da NBC Sports, alguns nomes que podem deixar a franquia são Obi Toppin, Aaron Nesmith e TJ McConnell.

“O Pacers pode adotar uma postura firme com Turner, já que poucas equipes têm espaço salarial disponível. Além disso, as que têm, como o Brooklyn Nets, não devem gastar com um pivô veterano. Porém, a franquia quer manter um jogador essencial satisfeito. É um equilíbrio delicado a ser mantido”, disse Helin.

Escolha 11 do Draft de 2015, Myles Turner está completando uma década no Pacers. Até o momento, o pivô já disputou 636 jogos pela equipe. Suas médias, no período, são de 14 pontos, 6,8 rebotes e 2,2 tocos.

