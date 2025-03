NBA: Domantas Sabonis pode pedir troca

Após a troca de De’Aaron Fox na trade deadline, os rumores da NBA seguem no Sacramento Kings e agora estão sob Domantas Sabonis. A equipe precisou negociar um de seus dois grandes astros e até conseguiu obter Zach LaVine no acordo, mas ainda se vê longe do primeiro escalão da Conferência Oeste. Isso pode levar a um acordo que leve o pivô lituano para outro time.

Bom, ao menos é o que diz o jornalista Brett Siegel do portal Clutch Points. De acordo com ele, muitos na NBA estão observando a situação do All-Star, caso a franquia de Sacramento não consiga embalar até a próxima temporada.

“O que é certo é que muitos times estão de olho no Sacramento Kings. Afinal, com a campanha atual, o time pode se tornar um dos que disponibiliza jogadores para trocas antes da próxima trade deadline. Caso isso aconteça, é muito provável que o nome de Domantas Sabonis esteja no radar de muitas equipes da NBA para uma troca. Tudo depende do quão bom será o Kings até lá”, afirmou Siegel.

De fato, Sacramento tem tido mais uma campanha mediana. Atualmente, o time venceu 36 dos 73 jogos disputados em 2024/25. O time está em uma briga ferrenha com Phoenix Suns e Dallas Mavericks pelas últimas duas vagas do play-in do Oeste. Porém, está longe de garantir uma vaga direta nos playoffs, pois tem seis vitórias a menos que o Los Angeles Clippers, sexto colocado. Além disso restam apenas nove jogos para o fim da fase regular.

As desconfianças sobre o futuro da franquia tiveram peso enorme na negociação de Fox. O armador até negou que isso tenha sido o principal problema, mas chegou a recusar algumas ofertas de extensão de contrato que recebeu em Sacramento. O Kings, então, se viu quase obrigado a trocar o jogador para não perdê-lo de graça no futuro próximo.

Sob a liderança de Fox e Sabonis, o Kings quebrou um jejum de 16 temporadas sem jogar os playoffs, e fez a terceira melhor campanha do Oeste, em 2022/23. Porém, a equipe caiu ainda na primeira rodada para o Golden State Warriors. No ano seguinte, um roteiro parecido com o atual, chegando ao play-in, mas sendo eliminado no duelo com o New Orleans Pelicans.

Logo após a última trade deadline, alguns boatos já tinham saído sobre os pensamentos de Sabonis, que quer avaliar como o Kings se sairá com seu novo elenco. Apesar de perder o armador, a franquia ainda segue focada em competir e, além do lituano, confia em DeMar DeRozan, Zach LaVine, Malik Monk e Keegan Murray.

Sabonis tem lidado com contusões nas últimas semanas. Tanto que chegou a ficar de fora de seis partidas seguidas. Depois, uma torção do tornozelo o tirou de mais três confrontos. Mas, agora, ele parece saudável, já que atuou nos últimos três compromissos do Kings. No último jogo, anotou 22 pontos, 19 rebotes e seis assistências, em triunfo sobre o Portland Trail Blazers.

Por fim, Domantas Sabonis tem contrato com o Kings até 2028. Nas próximas três campanhas, aliás, o pivô de 28 anos vai receber US$140,3 milhões em salários.

