NBA: Domantas Sabonis volta a ser desfalque no Kings

Domantas Sabonis havia ficado de fora de seis jogos da NBA com uma lesão na coxa e agora será desfalque do Sacramento Kings por mais tempo com uma nova lesão. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o pivô sofreu uma torsão no tornozelo e ficará fora por pelo menos dez dias. A contusão aconteceu durante a vitória contra o Memphis Grizzlies, na última segunda-feira (17). Sem o jogador, a equipe venceu três de seis jogos.

“A estrela do Kings, Domantas Sabonis, perderá pelo menos dez dias com uma torsão no tornozelo direito. O principal reboteiro da NBA retornou na semana passada após ficar de fora por seis jogos seguidos, e agora perderá tempo adicional. A equipe disse que uma ressonância magnética no tornozelo mostrou uma torção moderada”, publicou o jornalista.

Na temporada, o pivô tem médias de 19.2 pontos, 13.9 rebotes (melhor marca da liga) e 6.2 assistências. O Kings ocupa a nona colocação na Conferência Oeste e pode se ir ao play-in. Afinal, o Los Angeles Clippers, oitavo, já disparou na frente. Enquanto isso, Dallas Mavericks e Phoenix Suns, atualmente abaixo de Sacramento, não devem ter força para ultrapassar a franquia.

Mas o retorno de Sabonis é importante para o jogador. Isso porque ele tem 59 jogos na temporada. Vale lembrar, então, que para prêmios individuais, há o mínimo de 65 partidas na NBA. Com o jogador tendo boa campanha, ele poderá ser, como nos dois últimos anos, eleito para times All-NBA.

Para isso, o pivô precisará disputar ao menos mais seis dos 15 jogos que faltam para o Kings na campanha regular. Caso volte de lesão após dez dias, terá a chance de atuar em sete ou oito confrontos.

Além disso, a lesão no tornozelo não foi o primeiro problema de Sabonis na partida. Ele havia cortado o supercílio após um choque com Luke Kennard, do Grizzlies. Levou pontos, voltou e se lesionou de novo.

Sem o titular, o técnico Doug Christie deve promover Jonas Valanciunas ao quinteto inicial. Vale lembrar, ainda, que o Kings assinou, no mesmo dia, um contrato de dez dias com Terry Taylor. O ala estava com média de 17,5 pontos, 8,4 rebotes e 3,4 assistências em 28 jogos no time afiliado da G League.

Reformulação

Então, lesão de Domantas Sabonis acontece quando o Kings passa por uma reformulação na metade da atual temporada da NBA. Na trade deadline, o time adicionou Zach Lavine ao elenco, após trocar De’Aaron Fox para o San Antonio Spurs. Apesar de não ter um armador de fato, Malik Monk e LaVine são os mais próximos disso.

Logo após as mudanças, o próprio pivô falou que precisaria de um tempo para que o elenco se entrosasse. As lesões, portanto, não ajudam em no progresso citado pelo jogador.

“É um time totalmente novo”, disse Sabonis. “Quanto mais rápido nos entrosarmos e entendermos tudo, melhor será para a franquia. Então, estamos descobrindo isso agora. Fora de quadra, somos incríveis. Todo mundo gosta de todo mundo. Em quadra, estamos nos ajustando, e todos podem ver isso. Mas o mais importante é vencer jogos”, concluiu o pivô.

