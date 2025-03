JJ Redick fala sobre Bradley Beal após críticas

Após o duelo entre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, o técnico JJ Redick saiu em defesa de Bradley Beal. O ala-armador marcou somente quatro pontos em 15 minutos antes de sair com uma lesão no tendão da coxa. Assim, as críticas em cima dele aumentaram ainda mais. O treinador do time rival, no entanto, as chamou de exageradas.

“Acho que Beal tem recebido muitas críticas”, comentou Redick. “Não sei, do ponto de vista de produção, o que mais esperariam de uma terceira opção na NBA”, acrescentou.

As críticas a Bradley Beal tem sido frequentes desde que ele chegou ao Suns. O ala-armador, afinal, custou um pacote elevado na troca entre Phoenix e Washington Wizards. Porém, ele não tem sido capaz de entregar as médias de 30 pontos do passado. Pelo contrário, na atual campanha ele tem somente 17.3 pontos por partida.

Publicidade

Como JJ Redick comentou, entretanto, Bradley Beal passa por um momento distinto do passado. Hoje em dia, ele é somente o terceiro melhor jogador do Suns, com Kevin Durant e Devin Booker sendo os principais nomes do elenco. O volume de arremessos do veterano, assim, caiu de 23 tentativas (2020/21) para 13.1 (2024/25).

As críticas, no entanto, não tem apenas relação às médias pelo Suns. Bradley Beal é um dos poucos nomes da NBA com poder de vetar qualquer troca. Na trade deadline, por exemplo, ele impediu que Phoenix conseguisse Jimmy Butler por rejeitar a saída de Arizona. Assim, os fãs têm o criticado ainda mais.

Publicidade

Leia mais!

Beal, ainda assim, entende seu momento ruim na NBA. A situação, aliás, é algo que tem feito ele refletir. Afinal, o ala-armador assinou com o Suns para que pudesse transformar seu alto nível em uma conquista coletiva na liga. Entretanto, nada disso aconteceu até o momento.

“Eu gosto do jogo, cara. É um jogo divertido. Tento não deixar ninguém tirar essa alegria de mim. No entanto, é muito difícil. Somos todos seres humanos. Temos todo o direito de desanimar, de questionar o que está acontecendo. Você tem todo o direito de questionar: ‘Por que eu?’. Mas sinto que isso só te puxa ainda mais para baixo do que deveria”, acrescentou.

Publicidade

Por fim, Bradley Beal ainda tem tido que lidar com uma lesão. Durante o jogo contra o Lakers, afinal, ele sofreu uma contusão no tendão da coxa, assim, se tornou desfalque do Suns, enquanto a franquia luta por uma vaga no play-in, ocupando a 11ª posição do Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA