Heat atinge recorde de derrotas na “era Erik Spoelstra”

Erik Spoelstra quebrou um recorde pessoal com o Miami Heat nessa segunda-feira. Mas, diferente de outras ocasiões, o técnico atingiu uma marca negativa. O time perdeu para o New York Knicks e, com isso, chegou à oitava derrota seguida na temporada. Essa é a nova maior sequência de reveses do treinador em quase duas décadas no comando da equipe. Ele admite que está preocupado com a situação.

“Sinto que esse momento é um teste para todos, incluindo eu mesmo. Afinal, ninguém está absolvido das nossas atuações recentes. Todos têm culpa. Não achei as respostas certas para os problemas do time, então preciso fazer um melhor trabalho. O grupo de atletas, ao mesmo tempo, também deve ter alguma reação. Temos que sair da lama e firmar os pés no chão”, cobrou o bicampeão da NBA.

A série negativa resume a espiral em que o Heat entrou desde a troca do astro Jimmy Butler. O time só venceu quatro de 19 jogos desde a negociação e, assim, caiu para a 10a posição do Leste. A vaga no play-in ainda não parece em risco, mas essa situação não é o que mais incomoda Spoelstra. O principal problema para o técnico é que a equipe parou de mostrar qualquer tipo de avanço.

“Você sempre tem uma escolha quando entra em quadra. Mas, às vezes, fazer as coisas certo não significa que vai vencer. Por isso, o mínimo que precisamos mostrar é alguma evolução. Dar passos adiante. Dava para ver que nas últimas três semanas, mesmo que os resultados não viessem, a evolução. Mas sinto que isso sumiu em nossos dois jogos mais recentes, em particular”, apontou o veterano treinador.

Virar a página

Erik Spoelstra encara vários problemas para tirar o Heat desse recorde negativo. Para começar, é óbvio que ele não está acostumado a lidar com situações assim. Trabalha, além disso, com um elenco que passou por mudanças importantes durante o torneio. Mas, na visão do treinador, nada é mais duro do que minimizar o peso que uma sequência de derrota simboliza para todos.

“Esse é um dos maiores desafios que já encarei em uma temporada regular, certamente. No entanto, a gente só precisa se manter no caminho certo. Já temos outro jogo em 48 horas, então é preciso ‘acertar a cabeça’ mais uma vez. Não podemos deixar que essas derrotas afetem a próxima partida. Isso se chama disciplina mental”, explicou um dos técnicos mais elogiados da liga.

Para alcançar essa disciplina, no entanto, Spoelstra sabe que enfrenta mais do que as quadras. Isso não é só um desafio para o time, mas seria para qualquer pessoa. “É da natureza humana se prender a algumas lembranças, aos erros, e deixar que afetem o próximo jogo. Mas a condição humana nos dá força para lutar contra essa tendência”, concluiu.

Conexão

O recorde pessoal contribui para “personificar” Spoelstra como o símbolo do momento negativo do Heat. As dificuldades, no entanto, vão muito além do comando e sistema de jogo do técnico. Os resultados também transparecem um elenco que ainda não superou a saída de uma referência como Butler. Para Jaime Jaquez, por exemplo, o elenco perdeu um pouco do entrosamento nas últimas semanas.

“Nós estamos passando por dias difíceis no momento. Enquanto time, a gente precisa encontrar uma forma de se reconectar e competir em quadra. Isso não é uma grande conclusão, pois tornou-se algo que conversamos todos os dias em nosso vestiário. Só temos que achar algo que nos reúna outra vez. Assim, tudo vai começar a se acertar”, projetou o jovem ala.

