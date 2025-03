Marcus Smart vira alvo de troca no Heat

O Miami Heat pode tentar uma troca por Marcus Smart. De acordo com Eric Pincus, do Bleacher Report, o veterano é visto como uma peça para auxiliar na reconstrução da franquia após a saída de Jimmy Butler. O ala-armador tem contrato até o fim de 2025/26, mas não deve seguir no Washington Wizards para a próxima temporada.

A busca por Smart passa por novas ideias do Heat. Desde a saída de Butler, a diretoria indicou que Bam Adebayo e Tyler Herro devem liderar o núcleo da Flórida. Porém, o plantel ainda precisa de adições. Assim, o presidente Pat Riley deve mirar nomes com o estilo físico e defensivo da era Erik Spoelstra.

“A novela sobre Butler prejudicou a temporada do Heat e a equipe não se encaixou desde a troca. O Heat pode até passar pelo play-in e assustar um Cleveland Cavaliers ou um Boston Celtics. No entanto, é provável que o time tenha férias antecipadas. Se tudo estiver em torno de Herro e Adebayo, precisaria de arremessos e reforços na armação”, disse Pincus.

Smart passou por troca recente na NBA ao deixar o Memphis Grizzlies rumo ao Wizards. No entanto, o ala-armador jamais conseguiu ter o mesmo nível que teve nos tempos de Boston Celtics, onde viveu seu auge na carreira. Pelo time, afinal, venceu o prêmio de Defensor do Ano em 2022.

Com sua experiência e talento na defesa, o ala-armador é visto como um nome capaz de ajudar Tyler Herro.

A troca por Marcus Smart, além disso, faria do Heat uma das melhores defesas de perímetro da NBA. A franquia adquiriu Andrew Wiggins no negócio que mandou Butler ao Golden State Warriors na trade deadline. O ala, como o veterano do Wizards, é visto como um jogador versátil, com bom arremesso e defesa.

Enquanto a offseason não chega para o Heat olhar o mercado de troca, Wiggins terá tempo para se entrosar. Bam Adebayo, inclusive, acredita que o elenco de Miami é um núcleo capaz de ajudá-lo na retomada de sua carreira.

“Quanto mais Wiggins se sentir confortável, mais veremos o quão talentoso ele é. Sabemos do tipo de jogador que é. Quando o vemos jogar no um contra um, dá para perceber que ele tem muito jogo. Ele tem todas as armas para ser um jogador de sucesso. Então, quando ele se adaptar aqui, acho que voltará a ser o um All-Star”, apostou o pivô.

Por fim, a saída de Butler deve contribuir para a reconstrução da franquia. O antigo camisa 22 de Miami vinha “pesando” o clima no vestiário enquanto não conseguia uma troca no Heat. Sem ele, portanto, a equipe voltar a ser uma força do Leste, em busca de complementos como Smart.

“O alívio dentro do Heat é enorme, não apenas pelo que aconteceu nos últimos meses, mas por como tudo girava em torno dele. Se você conversar com pessoas do Heat, vai notar que eles sentiam que estavam lidando com uma peça instável, que usavam como combustível para buscar um título. Mas, quando os problemas financeiros entraram em cena, ninguém queria estar ali”, disse o jornalista Dan Le Batard.

