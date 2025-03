NBA: Técnico do Pistons detona arbitragem contra Thunder

O técnico do Detroit Pistons detonou a arbitragem da NBA após a derrota para o Oklahoma City Thunder. A equipe de Michigan perdeu para o líder do Oeste no sábado (15) por 113 a 107. Após a derrota, JB Bickerstaff criticou os árbitros por faltas duvidosas no terceiro quarto.

As decisões em questão foram tomadas em um intervalo de 48 segundos. Primeiro, Cade Cunningham recebeu duas faltas técnicas e foi expulso. Depois, foi a vez de Dennis Schroder ser punido com uma técnica. Assim, o Thunder marcou três pontos em lances livres. Após o jogo, o técnico do Pistons detonou as punições.

“Estou enojado com a forma como esse jogo foi arbitrado. O nível de desrespeito foi além do limite. Um dos nossos caras caiu porque tropeçou no pé do colega de equipe. Eles checaram para ver se havia um ato hostil da nossa parte. Depois, deram uma cotovelada no peito e no pescoço de um dos nossos caras. Eu pedi para revisar e ninguém quis olhar”, reclamou o técnico do Pistons.

Bickerstaff, assim, acredita que os árbitros da NBA foram mais rigorosos com Pistons. As três técnicas, por exemplo, eram em discussões de Cunningham e Schroder com a arbitragem. Desse modo, após o duelo contra o Thunder, ele reforçou que não vai mais permitir situações do tipo contra sua equipe.

“O desrespeito já foi longe demais. Então, não vou permitir que nossos jogadores sejam tratados da forma como foi esta noite”, completou.

Enquanto o técnico do Pistons detonou as decisões, os árbitros da vitória do Thunder na NBA também deram sua versão. Segundo Brian Forte, chefe da equipe de arbitragem, os jogadores de Detroit receberam técnicas por “muitas reclamações”.

“Cunningham levou a sua primeira falta técnica por dirigir-se a um árbitro de maneira desrespeitosa, usando palavrões. Após a cobrança do lance livre por conta da primeira técnica, ele seguiu usando palavrões contra o árbitro. Assim, tomou sua segunda técnica, e foi expulso”, explicou.

Cunningham saiu com um de seus piores jogos pelo Pistons na atual temporada da NBA com 11 pontos, nove assistências e sete rebotes. Como principal jogador do time, sua expulsão certamente não agradou os companheiros. Assim, os jogadores em quadra seguiram reclamando por ele, em especial, Dennis Schroder. Com isso, justiticando a terceira técnica, segundo Forte.

“Ele recebeu uma falta técnico por conta de reclamações que seguiram. Isso, após o time de Detroit já ter recebido um aviso de equipe no segundo tempo de jogo”, acrescentou o árbitro.

Por fim, quem falou sobre a atuação polêmica do trio de árbitros da NBA foi o técnico do Thunder. Após ter saído com a vitória, Mark Daigneault minimizou as críticas do treinador rival. De acordo com ele, a equipe de arbitragem que apitou o jogo é uma das menos rigorosas da liga.

“Essa foi a equipe de arbitragem que menos apitou faltas em toda a temporada, de acordo com os dados. Então, acho que nossos jogadores fizeram um ótimo trabalho em não se distrair com nada”, finalizou o técnico do Thunder na NBA.

