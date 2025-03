NBA investiga Thunder por jogo contra Blazers

A NBA abriu uma investigação do jogo entre Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers. O líder do Oeste pode ser punido por violação às regras de descanso de atletas. Na vitória diante do time de Oregon, em 7 de março, a franquia não usou Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, Lu Dort e Isaiah Hartenstein.

O Thunder venceu o jogo por 107 a 89. Com as principais estrelas fora, Aaron Wiggins liderou com 30 pontos, enquanto os demais reservas tiveram boas atuações. No fim, o time confirmou o triunfo e ampliou sua vantagem à frente do Oeste. O técnico Mark Daigneault, assim, valorizou seu elenco.

“Uma grande vitória para o nosso time. Essa é uma daquelas que podemos realmente nos orgulhar como um elenco completo. Trata-se de ter os jogadores certos. Esses caras obviamente sabem jogar, mas também contam com um sistema onde podem se manter confiantes e preparados”, disse o treinador.

Apesar de toda a comemoração, as ausências levantaram suspeitas. Em especial, as de Gilgeous-Alexander e Williams. Os dois são ‘astros’ ativos da NBA. Desse modo, não poderiam desfalcar o Thunder em um jogo sem justificativa.

Mas a restrição vale para os jogadores que considerados astros. São esses aqueles nomeados ao All-Star ou ao time ideal da liga nos últimos três anos. Como a dupla foi ao Jogo das Estrelas da NBA ainda este ano. Então, diante disso, as ausências deles no jogo do Thunder contra o Blazers levantou suspeitas da NBA.

A liga adotou a regra na tentativa de atrair mais fãs. Nas temporadas passadas, afinal, era comum que as franquias poupassem suas estrelas de olho nos playoffs. No entanto, como aconteceu com o Thunder, o descanso sem necessidade pode acarretar punições pela NBA. A mais grave é em caso de descanso em partidas televisionadas nos EUA.

A NBA, portanto, pode aplicar uma multa mínima de US$100 mil ao Thunder. Uma recente, aliás, foi aplicada ao Utah Jazz, no valor mínimo, por descansar Lauri Markkanen por cerca de duas semanas.

Em meio à investigação, o Thunder lidera o Oeste. O time tem 55 vitórias em 67 jogos e já confirmou sua vaga nos playoffs.

