Bulls teria interesse em troca por Julius Randle

O Chicago Bulls pode tentar uma troca por Julius Randle. Apesar de ter trocado uma série de veteranos, a franquia ainda está dentro da zona de play-in do Leste. Desse modo, o elenco comandado por Billy Donovan busca uma estrela para colocar o plantel na disputa por posições acima. O ala-pivô do Minnesota Timberwolves, assim, seria um alvo.

Julius Randle pertence atualmente ao Timberwolves. O jogador chegou na troca que enviou Karl-Anthony Towns ao New York Knicks. Porém, não conseguiu ajudar o time a melhorar a campanha da temporada passada, quando o Timberwolves chegou às finais do Oeste.

Por enquanto, Minnesota tem uma campanha de 39 vitórias e 29 derrotas. Assim, ocupa a sétima posição da Conferência, fora da zona direta aos playoffs. O astro, por sua vez, tem suas piores médias desde 2017/18, com 18.5 pontos por jogo. O Timberwolves, portanto, não descartaria a troca de Randle, segundo o jornalista da Forbes, Evan Sidery.

Publicidade

A troca do Bulls por Julius Randle, no entatno, dependeria do mercado na offseason. O time de Chicago tem algumas definições importantes com extensões de jogadores. Se optar por não manter a base do elenco, a diretoria pode buscar uma mudança. Porém, se seguir com o plantel, uma nova estrela pode ajudar a melhorar o momento da franquia.

“A decisão mais importante do Bulls é encontrar o preço certo para Josh Giddey. Chicago pode igualar qualquer oferta de outra equipe sem pagar multa. Porém, o desafio é definir a direção da franquia, que hoje é um time mediano e se desfez de vários veteranos”, esclareceu Pincus.

Publicidade

Leia mais!

Giddey chegou ao Bulls para a disputa da atual temporada. Como no Oklahoma City Thuder, ele vem mostrando potencial para ser uma futura estrela da NBA, com domínio em pontos, rebotes e assistências. Porém, a falta de consistência tem sido motivo de decepção em Chicago, que ainda não indicou um novo contrato com o armador.

Desse modo, de acordo com Darnell Mayberry, do The Athletic, a direção do Bulls deve usar a reta final de temporada para avaliar.

“A questão para os Bulls é: quem é o verdadeiro Josh Giddey? Ele é um jogador do período pré-All-Star, que pode ser descrito como apenas razoável ou o atleta do pós-All-Star, que segue evoluindo a cada jogo? Mas, pelo que mostrou até aqui, pode ser ainda melhor. Outro dilema para os Bulls será determinar o valor justo para Giddey em uma extensão de contrato”, comentou Mayberry.

Publicidade

O Bulls ainda tem uma longa lista de contratos. Entre eles, estão Tre Jones, Lonzo Ball, Zach Collins, Kevin Huerter, Ayo Dosunmu, Jalen Carter, Coby White e Nikola Vucevic. Portanto, a busca por Randle no mercado de troca pode ter que esperar as extensões.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA