Payton Pritchard consegue recorde na NBA

Na melhor temporada de sua carreira carreira, Payton Pritchard conquistou um recorde histórico na NBA na vitória do Boston Celtics sobre o Brooklyn Nets, no sábado (15). Isso porque o armador se tornou o reserva com mais bolas de três em uma única temporada. No triunfo de sua equipe, ele anotou cinco arremessos do perímetro e chegou a 220 acertos em 2024/25.

Como resultado, Payton Pritchard ultrapassou Wayne Ellington para conquistar o recorde na NBA. O ex-jogador, afinal, tinha 219 bolas de três como reserva em uma única temporada. Após a partida, ele falou sobre seu feito.

“Isso significa apenas que fiz meu trabalho saindo do banco em alto nível. Então, espero poder continuar fazendo isso”, disse o jogador de 27 anos.

No entanto, ele descartou que recordes fazem parte dos seus objetivos pessoais. Com seus números evoluindo a cada temporada, ele espera continuar melhorando seu jogo.

“Não há recordes e não há prêmios que eu me importe. Para mim, tudo é sobre melhorar. Portanto, é olhar para cada jogo e ver o que fazer para continuar crescendo e me aprimorando. No fim, isso é tudo o que importa para mim. Só quero tentar dar outro passo”, completou.

Pritchard disputou 67 jogos na atual temporada, mas não começou nenhum como titular. Com ótimos números, ele se colocou como um dos favoritos ao prêmio de melhor reserva. Além disso, evoluiu seus números nas principais estatísticas. Agora, ele soma médias de 14.1 pontos, 3.7 rebotes, 3.4 assistências e 41.8% das bolas de três.

Com mais de 28 minutos em quadra por partida, ele tem sido um dos nomes que mais contribuem para a campanha de 49 vitórias e 19 derrotas do Celtics. A atuação contra o Nets, na noite do seu recorde da NBA, prova isso. Afinal, ele foi o segundo principal cestinha da equipe com 22 pontos. Então, ajudou Boston a garantir de forma oficial a classificação aos playoffs.

Assim, o técnico Joe Mazzulla também repercutiu o feito de seu jogador e comentou sobre a importância dele no atual elenco.

“Se você contar a quantidade de arremessos oportunos e os rebotes ofensivos, verá a capacidade que ele tem de impactar o jogo. Pritchard continua melhorando cada vez mais. Sua natureza competitiva e ética de trabalho são irreais. Isso é algo incrível. É preciso ser uma pessoa especial para desempenhar esse papel. Ele se orgulha e faz isso todos os dias”, elogiou o comandante.

