Jogo entre Celtics e Lakers quebra recorde de audiência na NBA

O jogo entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, no último sábado (8), bateu recordes de audiência da NBA. Em poucas ocasiões dos últimos anos, o maior clássico da liga foi tão esperado, com a equipe da Califórnia em alta com a chegada de Luka Doncic contra o atual campeão. Com a alta expectativa, o duelo atingiu grandes números.

O primeiro e mais impactante de todos foi o jogo entre Celtics e Lakers ser o mais assistido de temporada regular da NBA nos últimos sete anos. Isso, é claro, excluindo as rodadas de Natal do período, que de forma tradicional tem uma audiência maior.

A média de telespectadores do confronto foi de 4.61 milhões. Além da grande rivalidade, vale lembrar que a liga de basquete se beneficia da maior atenção a partir de agora, após o fim da temporada da NFL. Mas ainda assim, os números são maiores. Em comparação a 2023/24, jogos de data semelhante tiveram um índice de audiência 92% menor em relação ao duelo entre Los Angeles e Boston no último sábado.

O pico de audiência do jogo chegou a 5.3 milhões de espectadores simultâneos. Isso configura a maior audiência do horário nobre da TV dos EUA. O jogo foi transmitido pelo canal ABC. No Brasil, a transmissão foi da ESPN.

Então, o contexto do jogo entre Celtics e Lakers foi de um dos mais esperados dos últimos anos. Boston é tido como um dos grandes favorito ao bicampeonato na temporada 2024/25. O time chegou ao confronto em uma sequência de três vitórias seguidas.

Por outro lado, Los Angeles não tinha grandes expectativas de título ou de ir muito longe nos playoffs. Mas as coisas mudaram com a chegada de Luka Doncic e ascensão após a troca que também levou Anthony Davis para o Dallas Mavericks. Com oito triunfos seguidos, o Lakers chegou ao duelo como vice-líder da Conferência Oeste.

Mesmo assim, foi o Celtics que levou a melhor no TD Garden. Jayson Tatum marcou 40 pontos, Jaylen Brown fez mais 31, e mesmo sem Kristaps Porzingis em quadra, Boston triunfou após um grande segundo tempo, vencendo por 111 a 101.

O Lakers contou com 34 pontos de Luka Doncic e um quase triplo-duplo de LeBron James. A equipe chegou a estar mais de 20 pontos atrás no placar, mas reagiu e ficou a uma posse da virada em determinado momento do período final. O time tinha as ausências de Rui Hachimura e Jaxson Hayes.

A má notícia do duelo para a equipe da Califórnia, além da derrota, foi a lesão de LeBron, que deve ficar parado por pelo menos duas semanas. Tudo isso, aliás, em um momento decisivo para a franquia, que tem briga apertada pelo mando de quadra com times como Denver Nuggets, Memphis Grizzlies e Houston Rockets.

O Celtics, por outro lado, já parece assegurado na segunda posição do Leste. Afinal, a equipe está 7.5 jogos atrás do líder da conferência Cleveland Cavaliers. Porém, também tem uma vantagem de 5.5 jogos para o terceiro colocado New York Knicks.

