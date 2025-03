Jogador do Celtics iguala marca histórica de Larry Bird, mas em um quarto

Sam Hauser, jogador do Boston Celtics, bateu uma marca história de Larry Bird, lendário jogador da franquia. O mais impressionante, no entanto, é que ele fez isso precisando de apenas um quarto. Trata-se do recorde de bolas de três acertadas pelo ídolo em uma partida. O craque fez sete no total em duas oportunidades (1988 e1991).

Na noite desta segunda-feira (10), contra o Utah Jazz, Hauser anotou sete bolas de três só no terceiro período. O ala terminou a partida com 33 pontos e nove bolas triplas no total. Como resultado, conquistou a melhor marca de pontuação de sua carreira. O recorde da NBA para cestas de três em um período é de oito. Então, o jogador do Celtics ficou a apenas uma para empatar.

Hauser não é um dos principais pontuadores da equipe. Afinal, na atual temporada, tem médias de 7.3 por jogo. Entretanto, durante o terceiro quarto contra o Jazz, calibrou o arremesso e ajudou o Celtics a conquistar uma vitória apertada por 114 a 108.

O jogador não se compara com a história de Larry Bird no Boston Celtics, mas conseguiu igualar sua marca em só um quarto. Vale dizer, porém, que o volume de arremessos de três mudou drasticamente desde quando Bird jogou. Em toda sua carreira de 13 temporadas, o ala tentou 1727 arremessos de três, convertendo 649 deles. Em apenas quatro anos saindo do banco do Celtics, Hauser tem 1119 tentativas do perímetro.

Contudo, não se trata só da comparação entre os dois nomes celtas. Isso porque o volume de tentativas triplas aumentou muito, gerando críticas recentes. Assim, o comissário da NBA, Adam Silver, foi cobrado e prometeu pensar em soluções.

“Nós temos várias discussões sobre o estilo de jogo que se jogar na NBA. Mas eu não reduziria tudo a um problema com os arremessos de longa distância. Precisamos ter, afinal, uma visão mais ampla. Esse é só um dos temas que debatemos dentro de um prisma maior. Falamos sobre a capacidade técnica dos atletas, da diversidade dos sistemas ofensivas, recepção dos fãs e muito mais”, revelou o dirigente.

