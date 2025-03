Ator rebate críticos de LeBron James por sua história na NBA

Não é segredo que LeBron James é um dos maiores da história da NBA. No entanto, como todo grande ícone do esporte, há críticos do craque. O ator Jamie Foxx, conhecido por filmes como Django Livre e Spider Man, não é um desses críticos, no entanto. Foxx foi para suas redes sociais defender LeBron e mostrou todo seu respeito ao jogador nesse sábado (1).

“Quarenta mil pontos em 20 anos de jogo, carregando a liga nas costas. São ingratos”, disse. “As páginas tem que mencionar LeBron para conseguir cliques. Se ele inventar a cura para o câncer, vão pedir a cura da diabetes. Apreciem”, concluiu.

Embora esteja em sua 22ª temporada e com 40 anos, LeBron segue com seu alto nível. Desde seu aniversário, aliás, o craque tem médias de 26.6 pontos, 8.5 rebotes e 8.5 assistências, arremessando 43% para três pontos. Além disso, com a chegada de Luka Doncic, conseguiu melhorar ainda mais, com mais de 29 pontos por jogo ao lado do esloveno.

Com isso, o Lakers ocupa a terceira posição da Conferência Oeste, com chances de ir até mesmo para o segundo lugar. A equipe melhorou nas últimas semanas, e chega para os playoffs como um dos favoritos.

Recentemente, James criticou a forma como a liga é coberta pela mídia. Durante o fim de semana do All-Star, Anthony Edwards indicou que não estava interessado em ser a “cara da liga” nos próximos anos.

Quando questionado sobre a opinião da estrela do Minnesota Timberwolves, LeBron disse que não o culpava por pensar dessa forma.

“Quer dizer, é uma pena, mas por que você iria querer ser a cara da liga quando todas as pessoas que cobrem o nosso jogo e falam sobre ele diariamente menosprezam todo mundo?” disse James. “Ter essa responsabilidade é estranho. É uma energia estranha”.

E se alguém na história da NBA pode falar sobre isso, é LeBron James. Afinal, o craque sofre com pressão da mídia mesmo antes de entrar na liga, quando foi capa de revistas importantes nos Estados Unidos ainda no ensino médio. E desde então, nada mudou. Decisões como sair do Cleveland Cavaliers em 2010 e ir para o Los Angeles Lakers em 2018 foram alvos de críticas.

Uma das mais conhecidas “rixas” da televisão norte-americana é justamente a de LeBron com Skip Bayless, ex-analista da ESPN e Fox Sports. Durante anos, Skip “perseguiu” James, criticando o craque mesmo quando ganhava.

No entanto, a reta final da carreira de LeBron tem mudado esse paradigma. Isso porque o craque está fazendo algo que nunca foi feito: jogar em alto nível aos 40 anos de idade. E não somente estar em quadra, mas ser de fato um dos melhores jogadores da liga.

