Jayson Tatum comanda e Celtics encerra sequência do Lakers

Jayson Tatum e Jaylen Brown brilharam e o Boston Celtics venceu o Los Angeles Lakers por 111 a 101 no principal clássico da NBA. Os astros combinaram para incríveis 71 pontos, sendo 40 de Tatum. Então, o atual campeão superando a grande fase do time de Luka Doncic e LeBron James. Além disso, a rodada desse sábado (8) ainda contou com mais sete partidas.

Pelo Lakers, Doncic marcou 34 pontos e LeBron James fez 22. Após um certo equilíbrio no primeiro tempo, Boston dominou o terceiro quarto e encaminhou o resultado. O Lakers até conseguiu uma reação tardia, chegando a ficar há duas posses de distância. Mas não conseguiu uma virada.

Essa foi a quarta vitória seguida do Celtics em 2024/25. Após perder para o Cleveland Cavaliers na semana passada, a franquia só venceu, o que inclui triunfos sobre Denver Nuggets e o Lakers nesta noite. A equipe tem 46 vitórias em 64 jogos e segue firme na segunda posição da Conferência Leste. O próximo compromisso será na segunda-feira (10), contra o Utah Jazz.

Publicidade

Los Angeles vinha em um momento ainda melhor. Afinal, ostentava uma sequência de oito vitórias seguidas. Porém, isso se encerrou no clássico de hoje. Essa foi apenas a terceira derrota em 12 jogos desde que Luka Doncic estreou. O resultado, aliás, faz a franquia perder a segunda posição do Oeste para o Denver Nuggets, com 40 triunfos em 62 jogos. O próximo duelo também é na segunda-feira, contra o Brooklyn Nets.

Então, confira os principais pontos da vitória do Celtics de Jayson Tatum sobre o Lakers de Luka Doncic.

Tatum e Brown dominam

Contra a badalada nova parceria do Lakers, foram Jayson Tatum e Jaylen Brown que decidiram o duelo em favor do Celtics. Foi um jogo, acima de tudo, dominante de Tatum, com 40 pontos, 12 rebotes, oito assistências, imparável nas infiltrações, cavando muitas faltas, gerando bolas de três livres para os companheiros e convertendo ele mesmo seis arremessos de fora. Brown seguiu a linha de eficiência, atacando e punindo Luka Doncic e Austin Reaves ao longo da noite, fechando o jogo com 31 pontos.

Publicidade

Al Horford é jogador de vitórias

Boston teve a ausência de Kristaps Porzingis para o duelo, mas contou o brilho do veterano Al Horford para vencer mais um jogo grande em 2024/25. Além da eficiência ofensiva e dos 15 pontos, ele foi muito bem na defesa, sobretudo em trocas de marcação. Afinal, frustrou Doncic e LeBron que tentaram atacá-lo de forma constante. Seu ótimo trabalho foi central para o triunfo, além dos ótimos desempenho de Jayson Tatum e Jaylen Brown em Celtics x Lakers.

Apesar de reação, Boston não entrega

Los Angeles chegou a estar 22 pontos abaixo de Boston no placar após o terceiro quarto explosivo dos donos da casa. Mas o começo do último período foi de uma forte reação do Lakers. Apesar de deixar a vantagem cair para apenas quatro pontos, os donos da casa fecharam o duelo em uma sequência de 15 a 9, com muitas cestas de seus astros, que somaram 17 dos 24 pontos da franquia no período final.

Publicidade

Leia mais!

Luka faz Lakers reagir, mas não consegue virada

Não foi a melhor noite de Luka Doncic ao longo dos 48 minutos do duelo. Mas seu último quarto foi fantástico. Grande parte da reação de Los Angeles veio dos 14 pontos marcados pelo esloveno no período derradeiro. Mas não foi o suficiente. Foi um jogo difícil para o camisa 77 nos erros de ataque, com cinco ao longo do jogo. Ainda assim, foi ele quem deu a chance de uma quase virada para os visitantes.

LeBron se machuca e preocupa

James flertou com um triplo-duplo e até esfriou um pouco no ataque após um forte começo. No entanto, o grande ponto do duelo é que LeBron deixou o jogo no meio do último quarto com uma aparente lesão na virilha. Isso freou a reação de Los Angeles no período final e preocupa para a sequência da franquia nas próximas semanas. Apesar de errar todos os seis arremessos de três pontos que tentou, o camisa 23 deu nove assistências com apenas um erro de ataque.

Publicidade

Los Angeles sofre no aro

Com Jaxson Hayes ficando fora do jogo devido a uma lesão no joelho, JJ Redick tentou uma abordagem diferente. Jarred Vanderbilt foi o pivô titular e os seis minutos de Trey Jemison em quadra foram os únicos que o Lakers teve de um pivô de ofício. Atacar o aro com eficiência foi uma das grandes armas de Boston no jogo, vencendo em pontos no aro, rebotes ofensivos, pontos de segunda chance e por fim, gerando ótimos arremessos de três com as ajudas que os visitantes precisavam enviar para o garrafão.

(40-22) Los Angeles Lakers 101 x 111 Boston Celtics (46-18)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 34 8 3 1 0 LeBron James 22 14 9 0 0 Austin Reaves 16 3 2 1 0 Dalton Knecht 9 5 1 0 1 Dorian Finney-Smith 8 4 0 1 0

Três pontos: 14-40; Doncic: 5-10

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 40 12 8 2 1 Jaylen Brown 31 6 2 3 0 Al Horford 14 9 4 3 1 Derrick White 10 5 7 1 1 Jrue Holiday 7 5 1 0 0

Três pontos: 13-38; Tatum: 6-16

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Celtics de Jayson Tatum e Jaylen Brown sobre o Lakers de Luka Doncic e LeBron James, a rodada da NBA ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os outros resultados e box-scores desses outros duelos da noite.

(21-42) Brooklyn Nets 102 x 105 Charlotte Hornets (15-48)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 28 6 7 1 1 Ziaire Williams 19 3 1 0 2 Cam Thomas 16 2 3 0 0 Trendon Watford 12 4 2 0 1 Nic Claxton 8 6 2 0 2

Três pontos: 14-50; Williams: 4-9

Publicidade

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 26 12 5 1 1 Nick Smith Jr. 19 2 2 0 0 Moussa Diabate 16 15 2 1 0 Damion Baugh 14 2 4 0 0 Malachi Flynn 9 5 1 1 0

Três pontos: 11-34; Smith: 3-9

Publicidade

(17-47) New Orleans Pelicans 117 x 146 Houston Rockets (39-25)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 20 2 3 2 0 Jose Alvarado 17 4 7 1 0 CJ McCollum 17 5 2 1 0 Yves Missi 14 6 4 1 0 Trey Murphy III 13 5 2 0 1

Três pontos: 12-34; McCollum: 4-7

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 27 4 3 1 0 Alperen Sengun 20 5 6 2 2 Aaron Holiday 20 4 2 0 0 Amen Thompson 15 9 11 0 1 Jalen Green 14 7 3 0 0

Três pontos: 17-40; Brooks: 7-11

Publicidade

(35-27) Indiana Pacers 118 x 120 Atlanta Hawks (30-34)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 30 8 5 2 0 Pascal Siakam 23 6 3 2 1 Myles Turner 14 6 2 2 2 Aaron Nesmith 14 1 2 2 0 Andrew Nembhard 11 6 12 3 0

Três pontos: 10-33; Mathurin: 4-6

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 36 4 8 0 0 Caris LeVert 26 3 1 0 2 Onyeka Okongwu 16 16 2 3 3 Dyson Daniels 10 6 4 5 0 Clint Capela 8 9 1 1 0

Três pontos: 10-34; LeVert: 4-7

Publicidade

(13-49) Washington Wizards 118 x 117 Toronto Raptors (21-43)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 34 2 5 3 1 Bilal Coulibaly 18 10 4 4 0 Alex Sarr 10 14 3 0 1 Khris Middleton 12 3 2 2 0 Corey Kispert 12 1 1 0 0

Três pontos: 13-38; Poole: 7-12

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 23 9 3 1 1 Jakob Poeltl 21 5 5 2 0 Scottie Barnes 18 2 4 4 0 Jamal Shead 11 5 9 1 0 Jamison Battle 11 8 0 0 0

Três pontos: 10-26; Barrett: 4-5

Publicidade

(26-38) Chicago Bulls 114 x 109 Miami Heat (29-34)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 26 10 12 1 1 Coby White 21 3 3 0 0 Zach Collins 18 15 3 0 0 Tre Jones 15 5 5 2 1 Matas Buzelis 13 5 1 0 0

Três pontos: 11-42; Collins: 4-6

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 22 6 2 2 0 Andrew Wiggins 22 3 1 0 1 Tyler Herro 21 8 6 0 2 Terry Rozier 15 4 0 2 0 Duncan Robinson 12 1 4 0 0

Três pontos: 13-43; Rozier: 5-9

Publicidade

(30-35) Orlando Magic 111 x 109 Milwaukee Bucks (36-26)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 29 6 2 1 0 Cole Anthony 22 4 9 1 3 Franz Wagner 18 7 5 1 0 Anthony Black 11 2 0 1 1 Kentavious Caldwell-Pope 9 3 1 0 1

Três pontos: 12-32; Anthony: 4-6

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 37 11 4 1 0 Damian Lillard 26 7 4 1 0 Taurean Prince 13 4 3 1 0 Kevin Porter Jr. 12 2 2 1 0 Kyle Kuzma 11 8 0 0 0

Três pontos: 11-23; Lillard: 4-9

Publicidade

(35-29) Detroit Pistons 110 x 115 Golden State Warriors (36-28)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 31 4 5 2 2 Malik Beasley 17 2 1 4 1 Tobias Harris 15 12 2 0 0 Jalen Duren 13 13 2 1 0 Dennis Schroder 11 0 4 2 0

Três pontos: 5-23; Cunningham: 2-3

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 32 3 4 1 0 Jimmy Butler 26 9 5 0 0 Gui Santos 15 6 1 0 1 Draymond Green 12 9 7 3 1 Moses Moody 12 7 3 3 0

Três pontos: 12-41; Curry: 4-15

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA