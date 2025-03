Stephen Curry lidera, Warriors vence e entra na zona de playoffs

O Golden State Warriors bateu o Charlotte Hornets na noite de segunda-feira (3) por 119 a 101. Stephen Curry liderou o Warriors com 21 pontos e dez assistências e, como resultado, entrou na zona de playoffs. É a primeira vez que o time de San Francisco fica entre os seis primeiros do Oeste desde o dia 16 de dezembro.

Buddy Hield foi o cestinha do time californiano, com 22 pontos, enquanto Brandin Podziemski somou 19 pontos e dez rebotes. Por outro lado, Miles Bridges liderou o Hornets com 35 pontos e nove rebotes. Enquanto isso, LaMelo Ball ficou com 25 pontos, nove rebotes e sete assistências. Agora, na luta pelos playoffs, o Warriors possui 33 vitórias e 28 derrotas, enquanto o Los Angeles Clippers, o sétimo, venceu 32 dos 60 jogos até aqui.

Foi a oitava vitória em dez jogos do Warriors desde a troca por Jimmy Butler, enquanto o time reaparece na zona de playoffs. No entanto, Golden State tem um problema: o próprio Curry.

Publicidade

Isso porque o armador torceu o tornozelo durante o jogo. Agora, ele não tem certeza se estará disponível para os próximos embates.

“Acho que vou jogar os próximos, mas se meu tornozelo ‘dizer’ que não devo jogar, eu não vou”, disse Stephen Curry.

Nesta terça-feira, o Warriors encara o New York Knicks fora de casa, enquanto Curry virou dúvida. Caso não tenha condições de enfrentar o Knicks, é possível que Hield entre em seu lugar, enquanto Podziemski fica na função de armador.

Publicidade

Leia mais

O jogo

Apesar de o Hornets ter uma das piores campanhas da NBA, Golden State teve dificuldades no começo para abrir vantagem. Então, no primeiro quarto, Stephen Curry deixou o Warriors na frente por 20 a 10. No entanto, o Hornets cortou para cinco no início do segundo período.

O Warriors tentou de tudo para se livrar rápido do oponente, mas sempre que Golden State pontuava, Charlotte respondia. Assim, ao fim do primeiro tempo, o placar estava em 58 a 49.

Na volta do intervalo, o Warriors teve Curry mais uma vez liderando e o armador deixou em 63 a 51. Mas Jusuf Nurkic cortou para dois após lances livres e parecia que Charlotte deixaria tudo mais difícil.

Publicidade

Entretanto, com cestas de três de Hield e Podziemski, o Warriors abriu 19 no último quarto, até que Curry entrou para garantir o resultado.

Luta com Clippers

O Warriors de Stephen Curry chegou a ter a mesma campanha do Clippers na última semana, mas não ficou com o sexto e último lugar que garante vaga aos playoffs porque o time de Los Angeles possui vantagem nos critérios de desempate.

Publicidade

No entanto, o Warriors teve a oportunidade de superar o adversário no sábado e entrar na zona de playoffs. O problema é que a equipe de San Francisco perdeu para o Philadelphia 76ers. Mas com a derrota do Clippers para o Los Angeles Lakers no domingo reabriu a possibilidade.

Então, nesta terça-feira, Golden State possui a chance de abrir diferença em cima do oponente. Isso porque o Clippers só joga na quarta-feira, contra o Phoenix Suns.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA