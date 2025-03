Shai Gilgeous-Alexander tem atuação de MVP e Thunder vence Rockets

Nesta segunda-feira, o Oklahoma City Thunder venceu o Houston Rockets por 137 x 128 com mais uma atuação de MVP de Shai Gilgeous-Alexander. O astro canadense anotou 51 pontos e comandou a 50ª vitória do Thunder na temporada da NBA.

O Thunder também teve Jalen Williams com 24 pontos. Além disso, Chet Holmgren conseguiu um duplo-duplo com 11 pontos e 11 rebotes. Sem Alperen Sengun, o Rockets viu Cam Whitmore ser o grande destaque do time com 27 pontos. Por fim, o novato Reed Sheppard contribuiu com outros 25 para o time texano.

A Paycom Arena presenciou um grande e equilibrado jogo nesta segunda-feira. Shai Gilgeous-Alexander iniciou quente e anotou 20 pontos para o Thunder no primeiro quarto contra o Rockets. Do outro lado, o time visitante aproveitou os rebotes ofensivos para criar segundas chances e igualar as ações no período.

Em menos de cinco minutos em quadra no segundo período, Gilgeous-Alexander anotou mais oito pontos. Contudo, foi Cason Wallace quem liderou o Thunder no segundo período. O reserva fez dez de seus 14 pontos no quarto e os donos da casa foram ao intervalo vencendo por 63 x 62.

Assim como no primeiro tempo, Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque do terceiro período do jogo entre Thunder e Rockets. Descansado, o canadense fez mais 17 pontos na parcial. Além disso, distribuiu cinco assistências para ajudar o time de Oklahoma a abrir 13 de vantagem.

Com a boa vantagem, o Thunder apenas controlou as ações no quarto período. Sheppard fez 14 pontos para o Rockets, que até chegou a diminuir a desvantagem para seis pontos, mas não conseguiu passar a frente no placar. Do outro lado, Williams e Dort combinaram para 18 pontos, enquanto Shai anotou mais seis para garantir o triunfo do Thunder.

(37-24) Houston Rockets 128 x 137 Oklahoma City Thunder (50-11)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Whitmore 27 11 3 2 3 Reed Sheppard 25 2 5 2 1 Jalen Green 18 6 4 2 0 Aaron Holiday 14 1 2 0 0 Jabari Smith 11 8 1 0 1

Três pontos: 16-35; Whitmore e Holiday: 4-6

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 51 5 7 1 1 Jalen Williams 24 4 3 1 1 Cason Wallace 14 5 4 3 0 Chet Holmgren 11 11 3 2 3 Luguentz Dort 11 0 2 1 0

Três pontos: 17-37; Gilgeous-Alexander: 5-9

(33-28) Golden State Warriors 119 x 101 Charlotte Hornets (14-46)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 22 5 2 1 0 Stephen Curry 21 3 10 1 1 Brandin Podziemski 19 11 2 2 0 Draymond Green 16 12 7 2 0 Jimmy Butler 13 3 4 1 0

Três pontos: 18-50; Hield: 5-9

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 35 9 3 0 2 LaMelo Ball 25 9 7 1 1 Mark Williams 12 13 1 1 2 Tidjane Salaun 10 2 0 0 0 Damion Baugh 6 2 6 0 0

Três pontos: 11-40; Bridges e Ball: 4-9

(28-34) Portland Trail Blazers 119 x 102 Philadelphia 76ers (21-39)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 34 4 3 2 0 Shaedon Sharpe 20 11 5 1 0 Donovan Clingan 13 13 2 1 3 Duop Reath 13 5 2 1 2 Toumani Camara 9 6 4 0 0

Três pontos: 11-35; Simons: 6-11

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Andre Drummond 25 18 1 2 0 Justin Edwards 16 6 1 1 0 Quentin Grimes 14 6 9 0 0 Lonnie Walker 13 3 2 2 2 Jeff Dowtin 11 2 2 0 0

Três pontos: 11-35; Walker: 3-6

(11-49) Washington Wizards 90 x 106 Miami Heat (29-31)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Khris Middleton 16 3 3 3 0 Bub Carrington 14 5 7 1 0 Kyshawn George 10 8 5 1 0 Alex Sarr 9 4 3 0 0 Richaun Holmes 7 8 2 0 0

Três pontos: 10-35; Carrington: 4-8

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 19 15 5 2 1 Duncan Robinson 17 3 1 1 0 Tyler Herro 16 3 6 1 1 Pelle Larsson 16 4 5 0 0 Terry Rozier 15 5 5 1 0

Três pontos: 13-37; Herro: 3-5

(28-33) Atlanta Hawks 132 x 130 Memphis Grizzlies (38-23)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Zaccharie Risacher 27 1 0 4 1 Caris LeVert 25 3 5 3 1 Onyeka Okongwu 16 12 2 1 1 Dyson Daniels 14 3 7 3 0 Trae Young 12 2 15 0 0

Três pontos: 13-28; Risacher: 5-7

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 35 10 10 0 0 Luke Kennard 17 3 7 2 0 Zach Edey 15 5 2 0 1 Vince Williams 15 3 3 0 0 GG Jackson 11 7 3 0 1

Três pontos: 13-33; Williams: 3-5

(32-28) Sacramento Kings 122 x 98 Dallas Mavericks (32-30)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 22 3 2 1 0 DeMar DeRozan 20 2 4 0 0 Keegan Murray 18 5 3 0 0 Jonas Valanciunas 14 9 3 0 2 Malik Monk 13 1 8 2 0

Três pontos: 16-34; LaVine: 4-5

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kai Jones 21 8 0 0 1 Naji Marshall 18 5 6 2 0 Max Christie 10 5 4 1 0 Spencer Dinwiddie 10 3 6 1 0 Olivier-Maxence Prosper 8 4 1 0 0

Três pontos: 7-26; Hardy: 2-4

(35-27) Detroit Pistons 134 x 106 Utah Jazz (15-46)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 29 1 9 4 0 Ausar Thompson 17 6 5 3 1 Jalen Duren 16 12 2 2 4 Malik Beasley 15 1 1 1 0 Tim Hardaway Jr. 13 7 3 2 0

Três pontos: 11-41; Beasley: 3-14

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Filipowski 25 8 1 0 0 Collin Sexton 16 1 3 3 0 Walker Kessler 14 9 1 0 1 Keyonte George 12 3 3 0 0 Isaiah Collier 11 3 2 2 0

Três pontos: 10-33; Filipowski: 4-7

