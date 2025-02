Às vésperas de novo contrato, Shai Gilgeous-Alexander dispensa agente

Shai Gilgeous-Alexander tomou uma decisão inesperada antes de negociar um contrato histórico na NBA. Segundo Chris Haynes, o craque do Oklahoma City Thunder “rompeu” com o empresário Thad Foucher e não deve contratar um substituto. Assim, ele vai representar si mesmo nas negociações em torno de sua carreira e questões dentro de quadra.

“Shai, a princípio, vai atuar como o seu próprio empresário para todos os assuntos que se relacionem a basquete. É uma decisão bem rara entre os grandes jogadores da liga, mas coloca o seu futuro só em suas mãos. Para tudo que esteja fora das quatro linhas, como marketing, o astro planeja manter os seus atuais agentes”, revelou o experiente jornalista.

Foucher representava Gilgeous-Alexander desde maio de 2018, ou seja, antes do ala-armador ser draftado. Era uma relação bem discreta e sem problemas, que reflete a personalidade do jogador. É verdade que ele foi trocado ainda como calouro. Mas a mudança do Los Angeles Clippers para o Thunder foi crucial para a sua ascensão na liga.

O líder do Thunder vai ser elegível a uma extensão prévia de US$294,3 milhões por quatro temporadas. Não deve haver uma negociação, pois o astro deverá receber essa oferta de imediato. Não se trata só de um contrato supermáximo, mas um dos maiores acordos da história da NBA. A comissão de um agente sobre esse acerto giraria em torno de US$10-30 milhões.

Jogo de poder

A decisão de Shai Gilgeous-Alexander prestes a negociar um novo contrato não é comum. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um reflexo dos tempos que a NBA vive. Em particular, do empoderamento dos jogadores em relação a outros players da liga. Assumir o papel de próprio agente, em síntese, significa ter maior controle da sua carreira.

Não por acaso, são casos que vêm aumentando entre os astros do basquete dos EUA. Joel Embiid e Kevin Durant, por exemplo, são dois grandes nomes que dispensaram os empresários para representarem si próprios. O pivô Deandre Ayton, embora menos significativo, é outro nome que partiu nessa direção. Na NFL, o quarterback Lamar Jackson também não tem agente.

A tendência é que os astros estejam mais inclinados a esse tipo de movimentação por causa da complexidade dos seus contratos. Eles têm menos dificuldades em negociações porque costumam receber os máximos termos a que são elegíveis de qualquer forma.

MVP da liga

Gilgeous-Alexander entra no período de negociação de um novo contrato, certamente, no melhor momento possível. O craque de 26 anos surge como favorito para o prêmio de MVP da liga nessa temporada, enquanto lidera o Thunder a melhor campanha da competição. O time ocupa a primeira colocação do competitivo Oeste, com 44 vitórias e só dez derrotas.

O ala-armador só não disputou um dos 54 jogos da temporada do Thunder. Ele registra médias de 32,5 pontos, 5,1 rebotes, 6,1 assistências e 1,9 roubos de bola em 34 minutos de ação por noite. Além disso, converte mais de 52% dos seus arremessos de quadra.

